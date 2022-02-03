  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
行政人員辦公室政治小薯茶水間有種生活我做Marketing銷售達人職場英語教室形象UP！廣告背後命運占星台飛凡年輕夢好書看多點風水蔣知識Pris形象教室
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/02/2022

2022虎年生肖運程（三）｜肖羊有權勢！肖猴好頻撲！肖狗宜專注事業？邊個生肖要謹慎投資？

#玄學 #肖猴 #肖羊 #肖狗 #肖雞 #虎年運程 #2022 #十二生肖 #命理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    本欄逢周四更新

    玄來更精彩

Read More：2022虎年生肖運程（一）｜肖虎大放異彩！肖鼠忌躺平！肖牛紅鸞星動！肖豬財官雙美！

Read More：2022虎年生肖運程（二）｜肖兔大翻身！肖龍小破財！肖馬最Free？肖蛇最忌做甚麼？

 

　　繼續講2022虎年生肖運程。

 

羊（未）

 

　　羊仔去年憋了一肚子烏氣，有些惹了病氣，而且生病不生財，雙重損失。

 

　　虎年「送羊入虎口」，料不到卻大有進益，事業上平步青雲，得掌「國印」，可謂有權有勢，能當重任。面對無論是上司、大客、或股東，都左右逢源，就算遇到爭議，也有貴人襄助。感情方面，「月德」和「天喜」為羊咩的緣份天空增添彩虹。

 

　　但要留意小破財、或財運不穩，因有「小秏」。另一凶星「板鞍」專攪破壞，令羊仔謀事不順，每多躊躇，今年記得要冷靜分析、理智決斷。虎年是你事業和感情雙豐收的年分，不要被「板鞍」所累，因恐會殺出爛桃花或官司。

 

猴（申）

 

　　猴與虎沖到正（寅申沖），所以今年多挑戰，最低消費都應頻撲，再加上有驛馬星照臨，真係攪到馬騮隨山走咧！積極思維係可以動中取財，因為虎年會通關。但馬騮必需注意，在這過程中，要摸索、要適應、甚至會撞板，也就應了逢沖這回事。吉星除了「驛馬」，還有「天解」、「地解」，即就算你因逢沖而墜進天羅地網，也有解救。

 

　　不過壓力是迴避不了—「大秏」令你有財政壓力；「蘭干」令你有處事壓力；「浮沉」令你有感情壓力；「血刃」令你有健康壓力。今年多注意身體和情緒、善待自己啦！

 

狗（戌）

 

　　狗仔去年比較忙碌辛苦，虎年與太歲相合（寅午戌三合），在各方面都獲得支援，比去年舒服。

 

　　吉星有「華蓋」，論職場發展，有利「食腦」行業，往往有不凡品味、脫俗思維、若能成功落地，會受到賞識。從事藝術、寫作、媒體的狗仔，人氣會上升。

 

　　但「華蓋」星也喻示孤高不群的作風，別人未必了解你的構思創意，因為大家在不同頻率，所以你最好睇緊落實程序，以免功敗垂成、被庸人所誤。

 

　　狗仔有凶星「白虎」、「飛廉」，可能有飛來橫禍，尤要避免與人爭拗，又需注意動物侵襲。（野豬？）「天雄」、「大煞」則令人有負面情緒，不過「華蓋」星有撫慰鎮痛作用。又狗仔虎年的感情生活沒有太大亮點，宜專注事業。

 

雞（酉）

 

　　雞今年真可以昂首闊步、獨步武林，因有「紫微」帝星護蔭、又有「龍德」護航，兩粒皆頂級貴人星，肖雞的大可以一展才華，既得上司嘉許、又得下屬支持，今年想唔威都幾難。

　　

　　凶星有「暴敗」和「破碎」，不利求財和謀事，尤要小心財運的大上大落，所以投資宜保守，否則「偷雞唔到蝕揸米」。「天厄」不利健康，慎防意外損傷和突然驚嚇，嚇到「飛甩雞毛」，出外要小心。睇路呀！

 

　　虎年的生肖巡禮就以當紅炸子雞作結。祝大家有計有謀、鴻運當頭。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #肖猴 #肖羊 #肖狗 #肖雞 #虎年運程 #2022 #十二生肖 #命理

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk