2022虎年生肖運程（三）｜肖羊有權勢！肖猴好頻撲！肖狗宜專注事業？邊個生肖要謹慎投資？

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繼續講2022虎年生肖運程。

羊（未）

羊仔去年憋了一肚子烏氣，有些惹了病氣，而且生病不生財，雙重損失。

虎年「送羊入虎口」，料不到卻大有進益，事業上平步青雲，得掌「國印」，可謂有權有勢，能當重任。面對無論是上司、大客、或股東，都左右逢源，就算遇到爭議，也有貴人襄助。感情方面，「月德」和「天喜」為羊咩的緣份天空增添彩虹。

但要留意小破財、或財運不穩，因有「小秏」。另一凶星「板鞍」專攪破壞，令羊仔謀事不順，每多躊躇，今年記得要冷靜分析、理智決斷。虎年是你事業和感情雙豐收的年分，不要被「板鞍」所累，因恐會殺出爛桃花或官司。

猴（申）

猴與虎沖到正（寅申沖），所以今年多挑戰，最低消費都應頻撲，再加上有驛馬星照臨，真係攪到馬騮隨山走咧！積極思維係可以動中取財，因為虎年會通關。但馬騮必需注意，在這過程中，要摸索、要適應、甚至會撞板，也就應了逢沖這回事。吉星除了「驛馬」，還有「天解」、「地解」，即就算你因逢沖而墜進天羅地網，也有解救。

不過壓力是迴避不了—「大秏」令你有財政壓力；「蘭干」令你有處事壓力；「浮沉」令你有感情壓力；「血刃」令你有健康壓力。今年多注意身體和情緒、善待自己啦！

狗（戌）

狗仔去年比較忙碌辛苦，虎年與太歲相合（寅午戌三合），在各方面都獲得支援，比去年舒服。

吉星有「華蓋」，論職場發展，有利「食腦」行業，往往有不凡品味、脫俗思維、若能成功落地，會受到賞識。從事藝術、寫作、媒體的狗仔，人氣會上升。

但「華蓋」星也喻示孤高不群的作風，別人未必了解你的構思創意，因為大家在不同頻率，所以你最好睇緊落實程序，以免功敗垂成、被庸人所誤。

狗仔有凶星「白虎」、「飛廉」，可能有飛來橫禍，尤要避免與人爭拗，又需注意動物侵襲。（野豬？）「天雄」、「大煞」則令人有負面情緒，不過「華蓋」星有撫慰鎮痛作用。又狗仔虎年的感情生活沒有太大亮點，宜專注事業。

雞（酉）

雞今年真可以昂首闊步、獨步武林，因有「紫微」帝星護蔭、又有「龍德」護航，兩粒皆頂級貴人星，肖雞的大可以一展才華，既得上司嘉許、又得下屬支持，今年想唔威都幾難。

凶星有「暴敗」和「破碎」，不利求財和謀事，尤要小心財運的大上大落，所以投資宜保守，否則「偷雞唔到蝕揸米」。「天厄」不利健康，慎防意外損傷和突然驚嚇，嚇到「飛甩雞毛」，出外要小心。睇路呀！

虎年的生肖巡禮就以當紅炸子雞作結。祝大家有計有謀、鴻運當頭。