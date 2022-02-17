  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
行政人員辦公室政治小薯茶水間有種生活我做Marketing銷售達人職場英語教室形象UP！廣告背後命運占星台飛凡年輕夢好書看多點風水蔣知識Pris形象教室
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

17/02/2022

谷愛凌成虎年最新鮮出爐女神！窺探「滑雪女神」的面相奧秘！

#玄學 #北京冬奧 #運動員 #冬奧 #相學 #命理 #面相 #谷愛凌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　一顆天才美少女新星橫空出世了。

 

　　甜美聰慧的冬奧金牌得主谷愛凌成了虎年最新鮮出爐的女神。

 

　　她的成就，會否為千萬父母速遞憧憬呢？

 

　　雖然大部分父母口頭上都說希望兒女健康快樂地成長，但骨子裏又都希望子成龍、望女成鳳。朋友們來問我孩子的相怎麼樣時，最初都說對孩子沒要求，但跟著我問讀書如何、有機做專業人士嗎？

 

　　且讓我以這滑雪女神為人板，分析成功的相學特徵：

 

一， 額頭寬廣：早發揮、早成功、早成名。

 

　　她3歲學滑雪、9歲得少年組冠軍、16歲獲雪聯世界杯冠軍，今年才18歲，成了冬奧最耀眼的新星。當許多少男少女仍然在一片迷濛中摸索或躺平時，她已經屹立於成功之巔。

 

　　如果你的子女額頭平滑，那麼你培養他們成材的步伐可快一點，因為他們自己有底氣、有動力；但若孩子的額頭有凹陷、偏斜或偏窄，就要讓他們在自己舒適的時間表內運行，否則人未成材，大家已起火。

 

二，咀型漂亮：最關鍵是上下唇比例理想

 

　　適當的比例表示在適當的時候說適當的話。

 

　　由於她放棄了美籍，16歲後改而代表中國出賽，有美國媒體批評她「忘恩負義」，也有美國人罵她「賣國」，她在冬奧奪金的記招上，巧妙地回應國籍的問題說：「我對中美文化都有了解，也能說流利的中國話。我覺得體育運動是為了團結人們，沒必要扯上國籍問題去分化大家，在中國我覺得我就是中國人，在美國我感覺我就是美國人。」

 

　　天才外交家！

 

　　有位朋友的兒子很聰明（這年代誰的孩子不聰明？），但唇型有問題，上唇偏薄，即反應快、詞鋒利；下唇偏厚，即太好表現，容易得罪人，所以同學都避開他，連他的弟妹也不理他。才那麼5、6歲人仔，只接受讚美掌聲、堅拒善意的批評。這種人，就是額靚，成了「學霸」，但太自我放任、自我中心，也有可能成為「惡霸」。

 

三，身相精緻：骨肉勻稱、線條幼細

 

　　在網上看過谷愛凌兩個視頻，一個是她14歲時回上海逛街，她穿了露肩低胸少露腰的工人褲，讓我們看到圓潤細緻的骨格。另一視頻中，她的手指在鋼琴鍵上飛舞，可見手腕纖巧、手指修長。

 

　　有別於不少頂尖健兒，她的骨格並不粗豪、肌肉並不澎湃，而且幼細精緻，是矜貴的相格。

 

　　除了滑雪，她還精於芭蕾、騎馬、射箭、衝浪、攀岩……。她在SAT取得1580分（滿分1600），以近天花板成績考入史丹福大學，真可謂文武雙全。

 

　　不過，世上沒有完人。她的事業會一帆風順，但感情則會有不少風浪（鼻脊骨有點露），但對於一個慣於衝浪的天才來說，可能人生多點起伏才精彩呢！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #北京冬奧 #運動員 #冬奧 #相學 #命理 #面相 #谷愛凌

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk