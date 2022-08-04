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04/08/2022

面相學｜入讀Band1名校不保證成人中之龍／鳳？唔想面相「跌Watt」，Mark實5貼士保住「龍相」！

#玄學 #命理 #相學 #面相
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

 

　　最近升中派位，有笑聲有淚影，不過好似笑聲多一點。

 

　　「個仔派咗去XXX學校，第一志願呀！」朋友報喜說。

 

　　「咦！Band One 名校噃！」我恭喜他說。

 

　　「多人移民嘛，池中無魚，蝦仔坐大啦。」

 

　　「呢間學校出過唔少明星歌星喎。將來蝦仔變鏡仔，前途無限呀。」

 

　　「佢變唔變做男團唔知，現在肯定係飯團。」

 

　　父母當然望子成龍啦，在相學而言，如何令蝦變龍？或者，如何令龍不會變蝦呢？可參考以下貼士：

 

1. Work On 眼神：

 

a、保護眼睛

 

　　盡量向小朋友灌輸保護眼睛的知識，因為大近視是大件事，不只影響外觀、阻礙運動，還波及眼神，「眼矇矇」會減低眼神的清晰度和敏銳感。父母要鼓勵孩子每天做眼球運動，多看遠方和綠色的東西，晚上少看手機，避免受藍光所傷。

 

b、運動習武

 

　　孩子可以學習武術、拳術和各式運動，一來世界混亂，可以自衛；二來增加陽氣，在玄學上有避免抑鬱、鼓勵積極的作用；三來可以鍛鍊眼神，練功夫時眼神要威武、堅毅，最低限度都集中精神啦，眼神若能抓住焦點，表示能抓穩機會，這在事業和財運上都極為關鍵。

 

　　2. 避免歪面：不少孩子都習慣只用一邊牙齒咀嚼東西，長期如此，會影響面部發育，形成一邊面比另一邊大，即「大細面」甚至「面歪」。這在相學上是性格不穩的表徵，而且下巴主宰實行能力，下停不穩會影響學業和事業。

 

　　3. 不要熬夜：年少輕狂，合情合理。偶然玩吓，無傷大雅，但習慣熬夜，眼下會提早出現黑眼圈，這位置關乎拍拖運，若氣色青藍，男的會誤交損（女）友，女的容易遇人不淑。

 

　　4. 切忌暴食：狂食的結果是暴肥，這在青少年時期就要花九牛二虎之力，才能回復適合求偶市場的身型，而且據悉身體有記憶，肥過了之後就更容易屯積脂肪，長大了可能要經常進行地獄式減肥！當然，太瘦也不好，要注意營養的攝取，否則發育不全，怎做男神或女神呢？而且相學上，太瘦的人頻撲 ，太肥的人慵懶。

 

　　5. 不宜曝曬：適量吸收陽光，有助身體與性格的成長，但過度曝曬，會傷害皮膚底層，臉色容易變暗、膚質也會變粗，面部皮膚不滑溜明潤，會影響人緣運，不利青少年時友儕交往或長大後建立人脈。

 

　　注意以上提示，孩子長大時，是龍的可以保住龍相，是蝦的有望「升呢」，至少可變龍蝦，矜貴多了！

 

 

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