農曆7月｜鬼月如何自保？幫督脈「充電」！還要避開陰地、陰色、陰招！

世界肯定有鬼。

平日人鬼各生活在不同維度、空間，但在一些特定的環境、頻率、磁場、時間，兩者可能狹路相逢。

農曆七月便是一個特別的月份，相傳地府會門禁大開，鬼魂可以來陽間食吓大餐、睇吓大戲、賞吓風景，而且不需隔離，是名符其實的自由行！

七月期間，不少人拜祭遊魂野鬼，有些是出於慈悲心；有些則有自己agenda，想靈界充當招財貓、把失魂落魄的人拉進自己生財的地方，因此街上常擺放豐富食物和焚燒金銀衣紙，讓陰間的過路客有財有食。

傳說鬼道也分等級，沒有福德的鬼魂窮且餓，所以他們會趁這時間的空窗，湧到人間，享用祭品，又食又拎，所以七月是鬼到人間的黃金檔期。

要避開這些不速之客，就要注意：

一．壯旺自己的陽氣

鬼輩屬陰，見陽即閃，所以我們這段時間要盡量適當地曬太陽，就像手機要充電一樣、「上」足陽氣。

曬太陽宜避開最熱時段（上午十一時至下午三時），以免曬傷。注意是曬背脊，即曬督脈，督脈由額至頭頂、循背脊而下，入骶。你看上天的設計多奇妙，大多數動物是背脊朝天的，方便他們「充電」。其實對人類來說，曬督脈是一個很好的壯膽和強身方法，不只在鬼月可以提升陽氣，平日更是冷氣室內動物的袪濕妙法，而且可以令身體產生維他命D，有助骨質生長。但愛美的女士要遮住面部（免長曬斑）和頭髮（免令髮絲乾燥）。

二．避免高危動作

a, 避鬼如避賊，盡量少夜遊、少獨行，這個月「愛回家」特別有益。

b, 不要俟牆或貼騎樓底走；不要在陰暗的梯間徘徊，因為靈體的energy稀薄鬆散，他們不會走在馬路或行人路中間，以免吹散。條路這麼寬，你何必與鬼爭路呢？

c, 忌流連荒山野嶺、河流岸邊，這是他們開party的地方，你想做點心嗎？

d, 送喪問病，可免則免，唔好彩「帶番一兩件番屋企」就大件事。

e, 不可、再說一次、不可全身黑衣，黑色屬陰，全黑極陰，等於向靈界發出一張甚具誘惑的黑色請柬，邀請他們入住你的身體，享受一下staycation！

f, 路上看見祭品，千萬不要踩、踢、撥、玩，因為人家正在享受周年大放題，你卻把腳伸進人家大餐之中，屬陰招，討鬼厭！

人如果「識做」，鬼也不會滾攪你，大家和和氣氣過鬼月，可以實現一下人間難得的和平共存！