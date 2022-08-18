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18/08/2022

農曆7月天災人禍頻發？不只演唱會事故、雨災、核廠遭炸！國際間還會讓子彈飛？如何避禍？

#命理 #農曆7月 #玄學 #鬼月 #天災 #人禍 #風水 #天干地支
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　年初曾預告農曆七月恐有天災人禍、意外閃失。

 

　　到目前為止，驚嚇事件已包括：

 

　　一、玄學上有氣之將至這回事。在還差個多小時便步入農曆七月時，香港發生了MIRROR演唱會巨幕下墜意外，重創舞者，全城震撼，引起了許多恐慌激動和法律後果。

 

　　二、台灣迎來貝洛西後，即遭解放軍圍堵演練，真槍實彈，令中港台三地人民的神經為之一緊。

 

　　三、烏克蘭的札波羅結核電廠遭到轟炸，俄烏各指責對方。這是歐洲最大的核電廠，若有甚麼差池，後果不堪設想。

 

　　四、南韓豪雨成災，釀成地下室淹死人慘劇。

 

　　農曆七月可謂殺氣騰騰，看日曆，舊曆七月是由新曆7月29日至8月29日；論節氣，則是由8月7日立秋後至9月6日白露前。這段時期有許多突發事情，因在玄學上有爆炸性的衝撃！

 

　　今年立春八字：

 

年　壬（水）寅（木）

月　壬（水）寅（木）

日　戊（土）子（水）

時　甲（木）寅（木）

 

　　農曆七月是戊（土）申（金）月，與立春八字的天干地支極不friendly。立春八字用神為水木，但七月流月天干為戊土，尅水洩木；流月地支的申金又沖三寅，金木交戰，打到七彩。

 

戊土影響思維、情緒、決策

 

　　戊為厚土，也是立春八字的忌神，這樣厚土會令人頭腦欠清晰、情緒欠穩定和決策欠理智。

 

寅申沖：多意外災厄

 

　　寅和申都代表驛馬，立春八字中有三寅，已經動到飛起，再多流月有一個敵方陣營的申金殺到，雖然一金難敵三木，但斧頭連環飛劈，怎樣說都有損傷！

 

　　雖然現在港人外遊剛現曙光，不少人已急不及待，但農曆七月實在不是適合外遊的時段，如果大家仍然遊興高漲，那麼出行時，

 

　　1, 買重各式旅遊保障

　　2, 小心證件行李

　　3, 切勿參加任何高危活動，就是遊山玩水，也要量力而為，慎防中暑中風。

　　4, 入酒店不要住最尾一間房；上廁所不要揀最尾一格，因為農曆七月也是鬼月，相傳尾格是陰氣所聚。

 

　　這時段，國際上有子彈導彈橫飛；個人亦恐有意外疾厄，大家最好留港消費、留家休息，免被殺氣衝擊！

 

 

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