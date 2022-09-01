柬埔寨騙案｜騙徒有新招！「專車送檢疫」最多人上當？點拆解？哪種面相的人最易受騙？

東南亞的拐騙案駭人聽聞，如果歹徒是以高薪或深情來誘騙，那我們只要清心寡慾，自然逃過一劫。最近朋友傳來一條視頻，縷述最新套路，其中有些命中率奇高，大家務必小心。

我把這些「絕橋」分為：

一、借檢疫之名

這招最多人上當。

套路：你坐飛機或火車抵達酒店，入房不久即會接到電話，對方能準確地說出你的名字、電話、身份證號碼、班次號碼等，跟著說你坐的班次有陽性患者，請你說出酒店位置，對方會派專車來接你去檢疫。

拆解：1. 不要洩露所處地點。

2. 問對方所屬的檢疫部門。

3. 問電話號碼。

4. 收線，聯絡該部門查證，但這也不絕對保險。

5. 最重要是打電話到火車或航空公司詢問是否屬實。

二、借家事之名

套路（一）：街上忽然跑出幾個人，有男有女，強抓著你、說你是離家出走的兒女或老婆老公，街上的人也不便插手。更狠的是先把你摑得暈暈地，才捉你上車。

拆解：搏命叫、搏命掙扎、搏命逃跑！

套路（二）：這時可能有「好人」出來救你、叫你跟他去一個安全的地方。

套路（三）：剛巧有警察路過，著你和他一起回警署。

拆解：1：「被救」後立刻跑到人多的地方，最好有監控的。

2：親自打電話找警察。

三、借宣傳之名

套路：你正在逛街血拼，突然有年青伙子或女子跑過來，說因新店開張，要攪旺人流，請你填個表，再去兜個圈，這樣你有贈品，他／她可交差，若見你猶疑，便說打工不容易，請你幫幫忙。

拆解：若非大街大道或著名商場，勿去。

四、借弱者之名

套路（一）：老人說迷路，請你按址帶他回家。

套路（二）：老人說很餓，請你按址帶他去買食物。

（三）孕婦說不舒服。請你按址送她回家。

拆解：無論他們多情言辭懇切，你都不要陪著走，應站在原地，打電話找警察帶他們到目的地。

甚麼人比較容易受騙呢？

除了氣色不佳、運程不順好的人之外，還有擁有以下相學特徵的人，都易中招。

一、咀巴常常不能合攏，這代表：

1. 思考粗疏

2. 不注意細節

3. 沒有防範意識

4. 通常IQ不高

二、額頭低窄

額頭以寬廣平滑為好，低窄或凹陷的人

1. 審視問題欠全面

2. 反應也欠靈活

三、眼大無神

眼大而欠精神的人，普遍較天真、思想簡單、容易信人。

四、鼻頭有肉

這些人1. 富有同情心、樂於助人

2. 不善say no，就是陌生人提出要求，也一樣有求應。

騙徒全球都有，那些專門利用別人同情心的歹徒，應該下地獄。但我們去任何地方，都要為自己負責，否則一不小心，自己便會落入人間地獄！