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20/10/2022

面相學｜成也眼神、敗也眼神？眼神外露過多，易「暴發」也易「暴敗」？

#玄學 #命理 #眼神 #面相 #相學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　面對逆境的能耐因人而異，看先天性格、後天素養、和枱面的籌碼，這能耐可以從一個人的眼神找到端倪。

 

　　當困難挫折突然殺到，有人選擇即場爆炸、燃燒別人的宇宙；有人則豁達面對，靜看風雲。

 

　　有位飲食界朋友，在這風雨飄搖的時刻，除了吃「驚風散」之外，還要吃「貓麵」！

 

　　「那天我放假，忽然接到一個常客的電話，他屬大老細級，因為一些上菜的小事，狂駡了我十分鐘，所有祖宗十八代都被問候了。」

 

　　朋友沒有當場崩潰，反而表示同情！

 

　　「人真要不斷學習，年輕時遇上這些無妄之災，我會據理力爭，失敗了就回家大哭一場。現在不同了，我會易地而處，試圖明白他的憤怒。其實老細的瘋狂與我店無關，是源於他自己的窘境。他公司前幾年過份擴張，不巧遇上這幾年經濟不景，據悉他孭了八十億的債！他都算叻仔，已經還了一半。但他面對失敗和巨債，自然像緊繃的絃線，稍不如意，便趁機發洩。我相信他已飽受抑鬱和狂燥的折騰，所以不會介懷的。幾天之後他又來幫襯，還向我道歉。」

 

　　這事件中兩人的相，最大的分別在眼神。

 

　　被罵的眼神內歛、帶點滄桑，明顯是吸取了不少教訓，所以發展出一套人我兩相安、大家舒服、天下太平的哲學。至於駡人的，則目光銳利、眼神外露，這特徵的好處是有野心、有衝動；壞處是好冒險、好冒進。贏了可能貪勝不知輸；錯起來就滿盤皆落索。

 

　　所謂眼神外露，即眼睛充份表露出他們的想法和情緒，不只是不善掩飾自己的感情，也覺得不需要掩飾。說得好聽是真情流露，事實上有時是縱情任性，因此喜怒形於色，大家唔使估，他們根本忍不住，你要他們憋住，真是比死更難受。由於他們不給自己、也不給別人、迴環喘息的空間，所以運勢容易大上大落。

 

　　當然，有野心有銳氣，如果加上真材實料，自然是領袖之才，不少政界、商界的精英都眼神外露，這些人予人醒目自信的印象，平日已鋒芒畢露，當進入「戰鬥」模式時，眼神更具威脅性。

 

　　真是成也眼神、敗也眼神，無論是風光或瘋狂，都比普通人加倍放大。眼神露的人宜採大局思維，縱觀事情全貌，在理智、胸襟、謙卑、克制多方面下功夫，以駕御唯我獨尊的心魔，否則容易在成功與失敗中痛苦輪迴！

 

 

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