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03/11/2022

情痴有樣睇？為何文壇怪傑會寫出「願我是愛得更多的那人」？從面形、鼻樑可窺一二！

#玄學 #命理 #情痴 #面相 #W.H. Auden #愛情 #兩性關係 #相學 #奧登
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　雖然你未必遇到，但世上的確有情痴。

 

　　談到情痴，中外無異。

 

　　「如果世上沒有對等的愛，我願我是愛得更多的那人。」

 

　　這是文壇怪傑奧登 W.H. Auden 的名句。他也真是身體力行、愛得徹底，這種情痴的特徵是面長而鼻起節。

 

　　這上世紀的才子愛得慷慨，重質量。本世紀的美女也愛得慷慨，但可能重數量。索女的超級短裙下，有「兵」如雲，分分鐘有這痴情品種。面孔長的仰慕者，不計較愛是否對等，長時間隨傳隨到。但鼻起節的追隨者，則有自己的堅持，他可以澎湃地愛你，但同時要做男主角，港女在「收兵」（收集追求者）之時，可要花點心思去平衡了。

 

　　談到奧登這愛情的「示範單位」，不得不介紹一下他的威水史。他被譽為自T. S. Elliot 之後、最偉大的英語詩人，也寫過很多戲劇和歌劇，在20世紀極負盛名，就像現在結合文藝達人、超級編劇、獲獎詩人和極品意見領袖於一身的influencer。

 

　　現借他這例子，闡釋一下情痴的特質和特徵：

 

　　一、面長：明顯是長跑手、不是衝浪手，不怕和你跑人生馬拉松，有無比靭力，強項是等待、善於經營一段感情。

 

　　二、鼻起節：他這節是很明顯，表示這人的固執也很明顯。他是同性戀者，這在當時不容易為人接受。他又專愛才子，1927至1939他和劇作家 Isherwood 維持了愛情長跑，兩人合撰了三部戲劇，關係當然係幾「揚」啦！1939年，奧登由英國移居美國，在那裏邂逅了小鮮肉Chester Kallman，當時奧登46歲，小情人才18歲，愛火燃點起來，一發不可收拾，奧登形容這關係為「婚姻」，可見多投入。美好的時光維持了兩年，雖然詩人願意做愛得更多的一方，但小情人年少輕狂，不甘心為一棵樹而放棄整個森林。詩人是情痴，但不是白痴，兩人的愛情就此劃上句號。有趣的是，他們的友誼一直維持至奧登去世，而且兩人同居一屋，還常常合作寫歌劇。

 

　　奧登對愛的體驗，明顯超乎常人，他那首《The More Loving One》（愛得更多那人）膾炙人口，現節錄一段如下：

 

　　「……當星辰以一種我們無以回報的

 

　　激情燃燒著，我們有何感受？

 

　　倘若愛不可能對等，

 

　　願我是愛得更多那人……」

 

　　愛是否應該對等，從來都有不同看法和妥協。

 

　　詩人的慷慨，相對於凡人的無奈，實在是個有趣的對比。

 

 

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