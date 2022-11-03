情痴有樣睇？為何文壇怪傑會寫出「願我是愛得更多的那人」？從面形、鼻樑可窺一二！

雖然你未必遇到，但世上的確有情痴。

談到情痴，中外無異。

「如果世上沒有對等的愛，我願我是愛得更多的那人。」

這是文壇怪傑奧登 W.H. Auden 的名句。他也真是身體力行、愛得徹底，這種情痴的特徵是面長而鼻起節。

這上世紀的才子愛得慷慨，重質量。本世紀的美女也愛得慷慨，但可能重數量。索女的超級短裙下，有「兵」如雲，分分鐘有這痴情品種。面孔長的仰慕者，不計較愛是否對等，長時間隨傳隨到。但鼻起節的追隨者，則有自己的堅持，他可以澎湃地愛你，但同時要做男主角，港女在「收兵」（收集追求者）之時，可要花點心思去平衡了。

談到奧登這愛情的「示範單位」，不得不介紹一下他的威水史。他被譽為自T. S. Elliot 之後、最偉大的英語詩人，也寫過很多戲劇和歌劇，在20世紀極負盛名，就像現在結合文藝達人、超級編劇、獲獎詩人和極品意見領袖於一身的influencer。

現借他這例子，闡釋一下情痴的特質和特徵：

一、面長：明顯是長跑手、不是衝浪手，不怕和你跑人生馬拉松，有無比靭力，強項是等待、善於經營一段感情。

二、鼻起節：他這節是很明顯，表示這人的固執也很明顯。他是同性戀者，這在當時不容易為人接受。他又專愛才子，1927至1939他和劇作家 Isherwood 維持了愛情長跑，兩人合撰了三部戲劇，關係當然係幾「揚」啦！1939年，奧登由英國移居美國，在那裏邂逅了小鮮肉Chester Kallman，當時奧登46歲，小情人才18歲，愛火燃點起來，一發不可收拾，奧登形容這關係為「婚姻」，可見多投入。美好的時光維持了兩年，雖然詩人願意做愛得更多的一方，但小情人年少輕狂，不甘心為一棵樹而放棄整個森林。詩人是情痴，但不是白痴，兩人的愛情就此劃上句號。有趣的是，他們的友誼一直維持至奧登去世，而且兩人同居一屋，還常常合作寫歌劇。

奧登對愛的體驗，明顯超乎常人，他那首《The More Loving One》（愛得更多那人）膾炙人口，現節錄一段如下：

「……當星辰以一種我們無以回報的

激情燃燒著，我們有何感受？

倘若愛不可能對等，

願我是愛得更多那人……」

愛是否應該對等，從來都有不同看法和妥協。

詩人的慷慨，相對於凡人的無奈，實在是個有趣的對比。