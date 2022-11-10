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10/11/2022

既是牙醫又是探險家！伍士銓曾研發「機械甲蟲」揭金字塔秘密！有這樣的眼神和骨格注定是成功發明家？

#玄學 #牙醫 #古埃及 #前世今生 #金字塔 #發明家 #伍士銓 #探險家
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　不論中外，對死後的歸宿都充滿好奇。呼風喚雨的凡人更希望可以戰勝死亡、榮耀永享。

 

　　由秦始王到法老王，都找尋永生的秘奧。

 

　　埃及法老王獲得魔術師Djedi的指示，在金字塔開了天窗、相信靈魂可以直上蒼穹，與星共舞。

 

　　這古代預言與現代科技偶然叠了軌跡，而這軌跡又竟然由一位本地科學家發現！

 

　　伍士銓是香港的牙醫兼發明家，先後設計了牙齒手術的儀器、收集火星泥石樣本的鑽咀、探索金字塔密室的小型機械人……

 

　　這位頭髮周圍飛、口水開心噴的科學家一談到埃及探索之旅，即忘形得手舞足蹈，活像小孩子發現了新玩具。

 

　　他的眼神多變，平日行醫當然是專業醫生look，談到研究發明則是資深教授look，講及金字塔解碼之旅更變成雀躍神童look，眼中精光暴現、大放異彩。而且他的頭骨也很靚，後腦骨圓厚，分明是妙想天開、而能成功落地的人才。

 

　　為甚麼他對金字塔那麼著迷呢？

 

　　「因為它神秘的歷史。密室的秘奧、保存完好的木乃伊、和牆上充滿故事的象形文字，都那麼引人入勝。」他答。

 

　　一次他看到一套關於The Great Pyramid Of Giza的紀錄片，覺得探索密室的儀器可以更精細。2003年，他冒昧造訪考古界名人Dr Hawass——埃及古物最高理事會的秘書長，伍士銓毛遂自薦，提議利用一個微小的機械甲蟲進入密室勘察。之後他便埋首研究，並擊敗了競爭對手，獲準勘察。

 

　　2008-2009他實現了夢寐以求的探索，他為重僅七十克的機械甲蟲裝上活動觸角感應器和蛇形相機，可以鑽入縫隙、作多方位的拍攝，而且感應器配上軟墊，攀爬時不會損壞古蹟。

 

　　伍士銓是這個名叫Djedi工程的Project founder，Djedi是法老王胡夫的魔術師，胡夫花了廿年修建了這被譽為世界七大奇景之一的吉薩大金字塔，根據Djedi的構思，這陵墓是一個巨型的「永生機器」，胡夫的靈魂可以經過天窗，「發射」上星空。

 

　　伍士銓的任務，不是去研究天窗的功能，而是去了解天窗和密室之門跟金字塔的建築結構有甚麼關係。

 

　　在這「古墓實驗室」的體驗是怎樣的呢？對普通人而言，每天九小時，動輒數星期，困在遠古陵墓之中，既無廁所，亦無走火通道，更不能叫外賣，實在比我們現在被隔離更難受，但他卻非常享受。

 

　　「像阿歷山大帝和拿破崙一樣，我被這金字塔的transcendental ambience （超凡氛圍）所吸引。金字塔中央的皇后陵墓非常涼快，就像酒窖。我在工作之間小睡時，就夢見跟這些偉人共進晚餐，暢談古今。」他說時仍然回味無窮。

 

　　除了發白日夢，他還發現了甚麼呢？

 

　　通過機械甲蟲，他可以看到兩扇門之間的密室內百分之95空間，結果在牆上發現了一些象形文字，經古埃及考古家的解讀，原來是121，根據埃及王尺（Royal cubits）這等於208英呎，正是天窗的尺度，這說明四千五百多年前，工人是依照金字塔建築師的指示，精確地施工，峻工後在牆上留下121的記號，足證數千年前的金字塔構造是如何精準！

 

　　伍士銓有一個發現者的好奇、一個發明家的眼神、和一個成功人士的骨格，他除了翹首仰望星空之外，現在正埋首研究癌症療法和潔齒新法。我說這些是發財之道喔，他的反應是：

 

　　「不要向錢看，尤其是年青人，要向興趣看，滿足自己；要向創新看，改變世界，要真心幫人，否則上天是不會讓你成功的。我生活很簡樸，坐經濟艙、吃數十元一碗的麵。最要緊是人生要有新嘢，日日不同，這才精彩。搏命搲銀冇意思，人死了不過變炭元素。」

 

　　他眼珠一轉，立即改變主意說：

 

　　「哈哈！我可以投胎做火星上一隻小蟹，去尋回我精心設計、欲掉了在這星球上的鑽咀！」

 

　　談到今生前世，他在某些前世會不會是位魔術師？今生揮一揮魔術棒、就變出日日新鮮的發明？

 

 

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