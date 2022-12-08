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08/12/2022

騙子面相｜網傳盤繼彪捲款190億潛逃！撰「警世文」贈興！ 「金融大鱷」集陰、沉、霸、辣於一面相？

#玄學 #命理 #面相 #相學 #盤繼彪 #金融大鱷 #捲款潛逃 #網上熱話 #騙子
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　他看上去，肥肥躉躉，「兩頭戙鬼穩」。而且能言善辯、意氣風發，很能說服人把自己口袋裏的錢雙手奉送。他的「橋」也不新穎，只是十多厘的高息。


　　這位「盛大金禧」的董事長盤繼彪據悉「夾帶私逃」後，在一個法律長臂無法觸及的外地，也不忘寫信給這些淌著血、流著淚的受害人：


　　「親愛的投資者、合作夥伴：再次由衷的感謝你們的支持和陪伴！」（所有毒辣的東西，都有個甜蜜的開始！）


　　「我們真的跑路了，抱歉了，錢已經被我們用專業團隊洗乾淨了，我們人也在國外了，這個國家沒有引渡條約，沒辦法引渡我們回去。」（清楚交代，讓你死得明明白白。）


　　「記住哦，以後不要貪高息，貪高息吃大虧，天上沒有掉餡餅，只有陷阱。」（我不只有高智商、還有點文采！）


　　「這是給你們的一個小教訓哦，不要覺得太難過，我們不騙你，還有人騙你，人生就是這樣，不經歷點風雨你怎麼成長呢。」（我不過是替天行道，幫緊你！）


　　「人生短短幾十年，記得要開心快樂哦，錢只是過眼雲煙罷了，只要人還在，沒了可以再賺，這年頭最好的投資是不瞎投資，投資自己，投資後代。不要灰心，加油！」（我不只教你投資之道，還教你做人之道，你終生受用喔。）


　　媒體報道「湖南盛大金禧金融服務有限公司」老細盤繼彪這出人意表的事件時，戲稱之為「行為藝術」，其實真絕，是先盜後插—偷走你的錢還哲學性地訓斥你一頓。


　　這個金融大鱷藉轉介高息投資，在中國吸金190億。本年11月17日，大鱷失聯，21日網傳他貼出這篇冷血熱諷的「警世文」。


　　盤繼彪也真精於盤算。論到他的相，可謂集齊了陰、沉、霸、辣於一面上：


　　一、眼神陰沉傲桀：有過人的野心、機心和鋒利，他算得很刁鑽到位。這種人自命不凡、信心爆棚，認為所有事情盡在其掌握之中，而事實上，事情又真照其劇本發展。


　　二、面皮鬆垂：他1973年出生，今年還未夠50歲，但面皮的鬆垂程度實在驚人，其最近照片顯示面頰兩邊的皮膚勁鬆，相學認為正當盛年的男士若有此現象，可能表示生活上欠缺節制，包括夜生活過多、缺乏運動，而且無論是食慾、物慾、性慾、名利慾等，都可能流於放縱，而為了滿足這些慾望，有可能用極端的手法，行事方面可以很辣、很突然，往往去到盡，不理別人死活。


　　如果事件和「警世文」都屬實，那麼盤繼彪這人就是「攞錢兼攞采」，那麼在宇宙的因果帳簿上，就會記下一筆「驚天壞帳」，不知他要還多少世呢！

 

 

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