送虎迎兔｜Tip中今年有戰爭、天災、地鐵意外！「好意先生」預測兔年5件事：房價續跌！人才仍缺！小心呢種交通工具！

This is the time for reckoning！

虎年只剩虎尾了，在我們奔向兔年之前，先來盤點一下好意先生去年對2022的預測：

一、「地下水道、地鐵會出問題」

十一月油麻地地鐵站出事，引致大規模的交通癱瘓和混亂，亦引起對涉事車廂乘客在地底隧道摸黑行走的關注。十二月初，將軍澳線又出現事故。

二、「疫情會受控」

雖然確診個案仍逾萬宗，但重病及死亡數字已少，而且防疫措施亦已漸漸放鬆，人們已慢慢回復正常生活。

三、「戰爭有可能」

俄烏之戰至今未停。

四、「職場大兜亂」

外國巨企紛紛大規模裁員，香港亦多人「劈炮移民」。有工會調查顯示：上班族十個有七個想跳槽。

五、「娛樂界多是非、多麻煩。」

MIRROR演唱會的意外轟動全城。

六、木多遮天，樓價會跌。

樓價由今年初至現在已跌逾一成，蝕讓撻訂亦時有所聞。

七、「農曆七月大震盪……恐有股災」

新曆八月全球股市突然下探，令不少投資者損手。

八、多天災如大水大火

今年世界不同地方發生了紀錄性的洪潮、旱災和大火。

虎去兔來，要摸明年的底，先來看看兔年立春的八字：

癸（水） 卯（木）

甲（木） 寅（木）

日元：癸（水） 巳（火）

丁（火） 巳（火）

展望兔年，好意先生有以下心水預測：

一、香港房價續跌

兔年木仍多（有卯木、甲木、寅木），房屋供應多，樓價難升。

二、天氣炎熱

立春八字有三木三火（丁火、兩巳火），木能生火，而且火上加火，明年天氣會非常熱，冷氣、風扇等將大賣。

三、人才仍缺

甲、寅、卯都是木，立春八字中木多但缺金，即未能雕琢調節，尚無良策和人才配合。

四、多人PK

A、兩個巳字是跪跌之象，亦喻擦鞋之輩會壞大事。

B、丁字似拐杖，小心跌倒。

五、巴士意外

巳形似巴士、校車、旅遊車，兩巳相撞喻意外，司機和途人都要格外留神。

許多人都擔心戰爭，好意先生散發正能量：

「兔年太歲友時大將軍手無握物，不似虎年太歲賀諤大將軍劍已出鞘，劍拔弩張一定要見血。兔年立春八字日元癸屬水，坐巳火，水上火下，水火既濟，2023必好過2022年，而且通關在望，各人會愉快些。」

希望在明年！