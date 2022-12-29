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29/12/2022

兔年運程｜12生肖中兔雞最矚目！屬兔「犯太歲」但事業騰飛？屬雞「沖太歲」易情緒失控？邊個生肖明年最易轉工、甩拖、離婚？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　今期討論兔年最亮麗、轟烈的生肖——兔仔亮麗、有權有勢；雞仔轟烈，小心事業和感情路上的地雷。兔仔「犯太歲」、雞仔「沖太歲」，都是本年最矚目的生肖。


　　所謂「犯太歲」和「沖太歲」的禍害與震盪，本來不宜一概而論，因為八字中可能有救應；亦可能踩多腳！但普遍而言，變動可期，需要適應、面對、籌謀、「度橋」、調動人力、財力、物力，才能過關，有些人會雨後放晴、成功向上流；有些人支持不住，會沉下去，糾纏一年。


兔（卯木）犯太歲


　　兔子活潑跳脫、聰明敏銳，同時又因天真，易信人、有時冒進，動輒「撞板」，所以是「容易受傷的生肖」，幸好他們記憶力弱，活動力強，傷口好了就忘了痛。但切記本年不可依照一向「不設防」的章法，否則會變成別人的「兔餐」！


　　今年兔子有機會更上一層樓，「將星」、「歲駕」等吉星令兔他的領導才能得以彰顯、權力得以行使。而「玉堂」有利從事教育、寫作等的人才，會得到掌聲和賞識，還有「文昌」這文貴之星，代表文藝才華，兔仔會靈感泉湧、泡製出叫好又叫座的傑作。


　　當然，兔仔的成功也不是天掉下來的，明年會好頻撲，又可能做重複或沒有結果的事情，兔仔不要嫌煩嫌悶。還會有小人指手劃腳。因此兔仔在青雲路上，會遇到一些障礙、挑戰。凶星「天哭」此時會令兔仔變得沮喪、失落。「劍鋒」和「伏屍」表示可能有小意外，要小心金屬利器。


　　總括而言，兔仔明年是幸運的，可能有大豐收，不怕小波折。


雞（酉金）沖太歲


　　雞族羽毛鮮艷潤澤，本來就很吸睛，平時又昂首闊步、氣宇軒昂，無事叫幾聲，引人注目。


　　但今年吉星欠奉，就要低調一點，再兼沖太歲，容易有甩轆、甩拖、失業、失預算等事情，情緒方面，也容易失控、失落。


　　我們凶星看看壓力的來源：


　　一、「歲破」：事情不順利，明年不宜作關鍵的決定，事業方面，宜守不宜攻，做事可能徒勞無功，要調節心態，當應劫就好了。


　　二、大耗：破財、虧本等財運不濟的事情會發生。既然如此，可投資在進修、自我增值、美化家居等方面。亦可考慮請朋友吃飯，經營人脈。


　　三、蘭干：有阻滯、麻煩、官司，雞仔明年要特別留意文件的細節和一些決定的法律後果。


　　四、災煞：意料之外的災禍。


　　雞族看了以上凶星的破壞力，不要氣餒。既然可能有意外，明年定期捐血，同時做身體檢查，流點去，應一應血光之災就有擋煞的效用。


　　雞仔向來鬥志高昂，明年則宜take it easy，2024是龍（辰）年，辰酉合金，雞族又回復金光閃閃、指指點點的架勢了。


　　感情方面，對伴侶宜多忍讓，多欣賞對方，適當時要讚美，暫時收拾嬌矜的氣焰，不要老嫌人慢、煩、低B。我知你優秀，但無謂同流年鬥！

 

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