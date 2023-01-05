  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王

05/01/2023

2023兔年生肖運程｜老虎稍迷惘！龍族會發光！邊個生肖最風騷、可飛天？邊個要食自己？

#玄學 #2023newyear #命理 #兔年 #生肖運程 #生肖 #十二生肖 #2023兔年生肖運程 #兔年運程
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　上期招呼了「犯太歲」的兔和「沖太歲」的雞。兔仔雖然盡得事業紅利，但也要周山跑。雞則雖然周圍「騰」，仍未能覓得豐碩大米，不過「識撈」就可以平安過渡比較起伏的一年。

 

Read More：兔年運程｜12生肖中兔雞最矚目！屬兔「犯太歲」但事業騰飛？屬雞「沖太歲」易情緒失控？邊個生肖明年最易轉工、甩拖、離婚？

 

 

　　相比之下，老鼠就風騷得多，不只是生肖排序之首，今年亦是桃花之冠，人緣好到飛起，無論是事業或感情，異性緣都很暢旺，再有「紅鸞」吉星的加持，未婚的姻緣有望，可能經長輩或朋輩介紹，覓得意中人；或者擴大社交範圍，也可以網到獵物。已婚者則要修心養性，因為有「咸池」這鹹濕和有差池的凶星，貪色可能財色兼失，何況有「卷舌」和「絞煞」這些幫兇，恐招口舌、甚至官非。

 

　　由於有「天德」和「福星」，打工仔會有貴人栽培、擢升；老細級則有入股、收購、或獲得重大合約的契機。

 

 

　　牛仔望住老鼠仔，不知應該羨慕還是妒忌。人家吉星集郵，自己就兩頭遊。牛仔今年吉星隱形，要自己摸索。幸好已習慣自強不息，憑著一股牛脾氣、牛幹勁，不屑外援，自己攪掂。

 

　　牛仔牛女孤軍作戰是常態，會應付裕如的。

 

　　凶星「月煞」主災厄，不過是輕量級，不需耽心。今年反而要留意親人的健康，尤其是女性和年長的。也可能家宅不寧，令自己心中煩燥苦悶。

 

 

　　老虎仰望蒼穹，一樣望不到祥瑞的星宿。

 

　　虎男虎女平日虎虎生威，今年有時卻會有點迷惘。面對複雜多變的形勢時，決策每多躊躇，而且會受眾多意料之外的因素所牽制，會感到壯志難伸，可能有些自以為閃亮的構思會被ban，因此有點郁悶，今年有主動或被動的轉工機會，此外要留意自己的健康，因有「病符」星。財運方面，今年也沒有「豪」的本錢。

 

　　幸好虎（寅木）和兔（卯木）同屬木，同聲同氣，係friend嚟，你定啲啦。

 

 

　　龍就有更大的發揮空間，因有「太陽」增加生命的溫度與光度，屬龍的人本來就有個勢，今年更添光彩，而且創意無限，相比老虎，龍族今年容易贏得掌聲，尤其得男性的上司或客戶的讚賞。由於陽光普照世界各地，龍命人今年可以揚威海外，到外地工作順利，抓外國生意亦較容易。

 

　　錢銀方面，可謂八方來財，不獨正財可觀，橫財亦有進賬。

 

　　但由於有「六害」、「板鞍」、「晦氣」等凶曜，要留意舟車意外或猝不及防的事故。不過這些都是春風得意一年的小瑕疵而已。

 

 

　　蛇族今年可能變了「飛龍在天」，因為一來有「天乙」貴人，可以令你事業起飛，二來有「驛馬」星，動到飛起，配合起來，即遠行、出差、走動，頻撲都是好事，有利晉升和進財，而且今年就是有甚麼「甩轆」，也有貴人照住，化險為夷。

 

　　但因有「孤辰」、「空亡」、「的煞」、「破碎」，要留意自己情緒的起伏和家人的健康，拍拖的小心和伴侶有分歧，要理智處理。不過事業的閃光，會蓋過那偶爾的黯然。

 

　　下期談其餘生肖的光暗浮沉。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #2023newyear #命理 #兔年 #生肖運程 #生肖 #十二生肖 #2023兔年生肖運程 #兔年運程

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk