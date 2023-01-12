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12/01/2023

2023兔年12生肖運程｜馬仔幸福無比！羊仔才藝出眾！邊個生肖會大權在握？正財橫財兼得？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　今期談的馬、羊、猴、狗、豬都有吉星照住，獲派的福利由美滿良緣至美食珍饈，都各執到好簽。

 

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　　馬仔會享受豐盛的一年：財運亨通、人緣順暢。

 

　　「太陰」是財星，會帶來不俗的進帳，事業上可能遇到女性貴人，因而在職權和財富上都更上一層樓。

 

　　今年大部份時間都會心情愉快，「天喜星」代表喜慶事，除了升職和考試成功外，亦有利感情生活，期待開花結果的可能結婚，希望開枝散葉的可能添丁。

 

　　雖然喜事臨門，但不要意氣風發，因為有「貫索」、「勾神」、「三刑」等凶星，可能有牽制、束縛、阻撓，甚至官非，所以馬仔馬女今年要有點危機感，才可以她好享受幸福感！

 

 

　　羊族今年吉星最多，大可在人生舞台發光發熱。

 

　　「三台」星大利演藝和演講事業，人氣急升，財氣旺盛。「唐符」和「華蓋」則有利文職，尤其是教育和寫作的範疇。「天解」令羊群今年過上困難亦能迎刃而解，繼續扶搖直上。

 

　　「五鬼」、「官符」、「浮沉」、「血刃」等代表小災厄、小官非、小意外，「天解」星在這些負能量氣場中，都能發揮威力，令羊咩可以豐草足食、持續發展。

 

 

　　肖猴的人坐不定，喜新厭舊，常常不能堅持（因為怕悶），所以老細賞識之餘，總有點不放心。今年大可吐氣揚眉了，向來做副手的，兔年可能升正，尤其是公司管理層是女性的話。「乙德」是女貴人星。「國印」代表坐正，猴子今年容易大權在握，就算有甚麼閃失，還有「地解」吉星護航，可謂逢凶化吉。不過活潑好動的猴子今年也要細心一點，因為有「劫煞」、「死符」，提防有些小意外。

 

　　愛情方面，可能有意外桃花，但你未必享受得起，恐怕會財色兼失。至於財運，因有「小耗」，小破財難免，有甚麼平日不捨得買的心頭好，就「豪」一下吧。但投資要注意風險。對猴子來說，這不是一個漫山遍野，香蕉任摘、香花任採的年頭，要睇路！

 

 

　　你今年就算「做得隻狗咁」，都一定有收穫。

 

　　事業超正，有職場巨星「紫微」臨照，這是一顆氣勢磅礡的帝皇之星，一位在你工作環境最話得事的人會賞識你、提拔你、重用你。再加上有「龍德」，即這種欣賞會轉化成物質錢財。歲合也有利於這實質利益的積聚，如果你平日有ad hoc（不固定、不定時）的收入，那今年會有驚喜！

 

　　談到財運，雖有前述的windfall意外之財，但因有「暴敗」凶星，籌劃方面要注意橫生的枝節和突然的障礙，令你臨門失腳。

 

　　「天厄」、「黃籓」、「天煞」等表示有意外，尤其是在不熟悉的環境，旅行或公幹，買重保險，小心疫情。

 

 

　　對豬仔而言，今年不知算不算過肥年？

 

　　吉曜有「天廚」，即無啦啦有「好嘢食」，所以要小心腰圍肥了。

 

　　財運方面，要聚焦正財，而且要用最安全的方法如定期儲蓄來鎖住，至於橫財，並不就豬手！

 

　　今年要注意身心的健康，「白虎」喻血光之災，如果醫生說有些手術你遲早都要做的話，選擇今年進行，可謂是有建設性的「破財」和健康規劃。

 

　　愛情方面，由於「孤虛」星作祟，今年未能「豬」聯壁合，倍感孤單，不祇未能拉埋天窗，更可能分手神傷！

 

　　猶幸天廚星除了帶來食福之外，還有樂天隨緣的影響，所以豬仔可能化悲哀為食量。

 

　　在此祝願大家全年歡笑、吉星高照！

 

 

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