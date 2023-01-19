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19/01/2023

2023兔年運程｜天災人禍仍不斷？口罩繼續戴？農曆幾月不宜外遊？好在有兩個好消息！

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　我的水晶球報喜又報憂。

 

　　好消息是：

 

　　1.    今年好過舊年。

 

　　2.    今年有新嘢玩，在創新、創意方面有重大突破。（今年木火強旺。木火通明是文明現象，有科技創新。）

 

　　壞消息是：去年的問題，今年持續。

 

　　水晶球其實是立春的八字：

 

　　癸（水）　卯（木）

 

　　甲（木）　寅（木）

 

　　日元癸（水）　已（火）

 

　　丁（火）　已（火）

 

　　（沒興趣看五行論據的，可跳過以下「木火」一段。）

 

木火極旺

 

　　一看已知，五行「側埋一便」，木火甚旺。日元（即這副八字的主角）是癸水，它一方面要貼身滋養甲木，另一方面又與隔鄰的丁火相沖，加上癸水坐在已火上，洩到飛起，「弱過弱雞」。加上這副八字的生態環境是木營大旺，因為天干地支有三木（甲、寅、卯），而且寅卯又半會木局，所以木的氣勢大盛。木能生火，加上八字中有三火（一丁兩已），所以火就意氣風發。

 

　　癸水夾在其中，被沖被洩，唯有棄命從兒（水生木），用木，因此今年仍然像去年一樣棄命，許多事情都身不由己，只好由外面勢力或敵方陣營擺佈，抗拒者死、識撈者存。

 

　　基於以上形勢，預測以下現象：

 

天災

 

　　兔年仍有大水、大火、地震、山洪等。

 

意外

 

　　人禍亦不稍歛，仍要注意管道中的交通意外，如隧道或海底等環境。今年管道問題特別容易應驗在健康上。要留意血管、心臟等，本已三高的人，今年不宜放縱，因流年已火旺，自己更不宜起火，凡事宜處之泰然，不要上心，無謂塞血管、甚至爆血管！

 

戰爭

 

　　大國仍然對峙，俄烏戰爭漫長，兔年應有曙光，由於九紫（未來當旺的財星、兼是喜慶星）在北，俄國在中國之北，以此推論，俄國會有真正的收穫，雖然也自損三千。

 

疫情

 

　　疫情仍然反覆，狡猾的病毒不停玩變身變臉，大家要做好心理和防疫準備，就是你在香港氅不住了、去遨遊四方，也要一罩旁身，才可保不病之身。

 

上半年較好

 

　　今年上半年，即新曆二月至七月，都屬木火月份，OK順嘅。但一踏入舊曆七月，便不宜旅行，因為舊曆七月（庚申）和八月（辛酉）都是一柱純金，分別與立春八字的年柱地支（卯木）、月柱地支（寅木）沖到正，必有損傷。

 

　　這兩個月，宜靜不宜動，宜宅不宜遊，無事外鶩，不只破財，亦恐有意外。還有，就是留在香港，也不要參加高危活動，連慣常的健身Workout也勿過激。

 

　　下期聚焦經濟、股市、樓市。

 

 

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