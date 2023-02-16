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16/02/2023

美人面相｜粵語片女星嘉玲一生獲丈夫愛錫、翁姑喜愛、兒女孝順！除了美貌，還有甚麼幸福「玄機」？

#玄學 #相學 #面相 #粵語片女星 #嘉玲 #夫福 #命理
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　從美人看美滿人生。

 

　　美麗是否幸福的入場券呢？

 

　　玄學認為：美貌不是最重要的，女人最要緊是能享夫福，這在舊社會就是女人幸福的靠山、地位的標桿。如果丈夫「錫」你，家姑或周圍的姨媽姑姐都不敢「郁」你，那麼被丟進柴房的可能性便歸零了。

 

　　息影多年的粵語片紅星嘉玲去年十一月在睡夢中離世，享年87歲，為萬人艷羨的一生劃上句號。她就是幸福美人的樣板——得丈夫愛錫、翁姑喜愛、兒女孝順、朋友歡迎。

 

　　活得這麼如意而且終身美麗的人，在相學上有甚麼優勢呢？

 

一、眼神清澈坦率：她一雙大眼睛黑白分明，眼神誠懇，常帶笑意。這種人坦誠直率，人緣很好。我偶然聽到香港電台車淑梅訪問她的重播，留意到以下幾點：

 

　　A、她很愛笑，笑聲爽朗可愛。

 

　　B、朋友問她家中為甚麼沒有當明星時的照片，她反問：「有乜咁值得掛？」證明沒有半點自戀的傾向。

 

　　C、她對昔日的光輝也不留意，當兒女看到她主演的粵語片時，她會賄賂他們，不看就有錢shopping，看了就沒有。

 

　　D、她很有愛心，常替天生殘缺的兒童籌款，也支持丈夫幫助郷村聾啞孩子的行動。

 

二、皮膚超靚：別看她皮膚細緻白滑，原來她大半生都沒有護理過皮膚！她說雖然拍片時要化粧，但「落粧時用番梘一捽，攪掂！」果然又爽又快，和她的性格一樣。（但各位切勿效法，一不可用番梘卸粧，二不可忽略護膚。）

 

　　她六十歲時，皮膚痕癢，去看醫生，才獲告知皮膚太乾燥了，急需護理，她這才開始搽cream。由此可見，她天生皮膚多優質。

 

　　皮膚靚的人有以下優點：

 

　　A、善解人意：能體諒別人的難處，欣賞別人的好處。

 

　　B、適應力強：她由香港嫁往泰國，已是兩個完全不同的世界。加上她嫁入一個大家庭，家姑都有四個 （原本五個），但她卻覺得很開心，完全沒有思鄉問題。

 

　　C、貴人運強：由於態度謙和，常得長輩、貴人加持。

 

　　眼神坦率、皮膚超靚的人往往盡享人緣好、夫緣好、子緣好、朋友多等人生紅利，當然，肯定八字都正啦，怪不得人見人愛、幸福滿載。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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