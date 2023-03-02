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02/03/2023

面相分析 | 市井高人妙解論語名句！的士司機教婚姻和諧秘訣？女子眉毛彎彎未必享福？

#玄學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

 

　　高手在民間，而且在流動的空間。

 

　　堵車，我和司機在的士悶著。

 

　　「小姐，你真係有個性！」他突然說。

 

　　「咁即係話我唔靚啦！」通常你恭維女人，冇美貌就讚有性格。

 

　　「唔係呀！我睇你眉頭彎彎，步履姍姍，一定唔憂兩餐。」

 

　　「嘿！押晒韻㖭。先生你都幾有急才喎。」

 

　　「做人要有啲幽默感嘅，同時要睇透人生，借古鑑今。孔子話人要三十而立（註），即係話：男人要滾，三十歲前就要滾晒佢，否則會『立立亂』。」他說。

 

　　「真係論語新解，係咪你嘅心得呀？」

 

　　「係呀！我拍咗第十五個女友先結婚，滾夠就會免疫。你知唔知四十而不惑點解呀？」

 

　　「即係四十歲就唔好蠱蠱惑惑，因為必定俾老婆就地正法！」我陪佢癲。

 

　　「嘿，小姐你都算有啲慧根！五十而知天命，即係人到半百，無謂掙扎，做極唔發，唯有停止搏殺，攬住個黃面婆過世啦。六十而耳順，就係俾老婆丙咗幾十年，終於house-trained咗，女人講乜都聽得順耳，同時仲識得講啲令老婆順耳嘅大話，以保宇宙和諧。

 

　　七十而從心所欲，不逾矩，即係結咗婚幾十年，要識做，矩就係底線，千祈唔好挑戰經多年痛苦而悟出嘅紅線，等雙方有足夠空間遊走，咁叫從心所欲，世界上係冇絕對自由嘅。」

 

　　他一路吹，我一路應，氹得他高高興興，他又贈我幾句：「剛才我話小姐你眼眉彎彎，一定唔簡單，表示你有藝術氣質，鍾意靚嘢，性格比較浪漫，有審美眼光。小姐做邊行？」

 

　　「廣告。」

 

　　「啱晒。呢個相仲有啲好處，就係個人心地柔軟、性格溫和，對朋友忠心，好想令人開心。不過亦有唔好處，就係太感性，容易傷春悲秋，有時自己搵自己笨，太多感觸，可能創作迅速，不過未能享福。」

 

　　「幾準噃！你咁有智慧，一定係享緊福喇。」

 

　　「唉！避緊難就真！我揸十小時的士，就係要避開個老婆！」

 

　　我付車資時看到他的眼睛，帶點笑意，因此他說話幽默風趣，但骨格比較岩巉，一生始終欠點彩數，他可能是一個被運氣耽誤了的相學家、哲學家、婚姻關係專家和棟篤笑奇材！　

 

　　註：論語名句。孔子說：「吾十有五而志于學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不逾矩。」意指人生有不同階段，在修養上應有不同得著／追求。

 

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