口罩令撤銷｜相學最緊要「外貌上靚、相學上正」！顴上色斑、鴛鴦面、唇周有黑邊點解決？

3月，香港迎來一個透明的春天。



市民可以回復真面目了。



除開口罩後，就要特別注意儀容，女性尤然。我們除了在美顏上「整妝待發」之外，還要注意於疫情大流行期間有沒有犯了以下錯誤，引至美學和相學上的瑕疵？若有，又該如何改善呢？



問題一：顴上色斑



由於三年來市民出外都半蒙著面，不少人在護理皮膚方面疏懶了，亦有人以為戴了口罩，就毋需理會紫外線的入侵，加上行山流行，曝曬更多，令「蘋果肌」上出現「太陽斑」，因為顴者權也，在兩顴長斑會阻礙權力的行使，早著先機當然冇份，埋門一腳更易有失。



辦法：1、脫斑：找可信的美容師脫去斑點。



2、養膚：要用優質精華素和面霜等回復皮膚的生機活力。



3、防曬：短時間在室外的，一般用SPF（Sun Protection Factor）15至30便可；長時間在外的，就要借助SPF 50的強力防曬保護了。在戶外時間長的，隔一、兩小時要補一次。回家後要徹底洗淨，以免阻塞毛孔。



問題二：鴛鴦面



隨著更多人顯露了廬山真面目，我益發察覺鴛鴦面的普遍。有位三年沒見的朋友，一旦相逢，驚覺其面部失衡，追問她這段時期是否用一邊牙齒咀嚼時，她說這壞習慣於covid期間尤為顯著，雖然當時並不自覺 （因為已全情投入那一面打機或煲劇、，一面吃東西的沉浸式體驗。）這「鴛鴦面」在相學上有情緒不穩的喻意，不知是否反映「宅」了三年那忐忑或郁悶的心情呢？



辦法：開始有意識地用較細那邊面的牙齒咀嚼食物，時間久了，兩邊便會較平衡。長遠的方案，是兩邊牙平均地使用，希望盡量回復平衡（盡人事啦）。



問題三：唇周有黑邊



不少人無論是春夏秋冬，都嗜凍飲，疫情被困期間，更加肆無忌憚。這當然能帶來舒暢清涼的快感，但飲得多，唇部輪廓會有一條黑邊，若隱若現，又唇色可能較暗，這樣你如何發揮唇紅齒白的魅力呢？而且這在相學上是胃寒和宮（子宮）寒的預警，表示腸胃不適，例如容易吐瀉、或婦科問題，容易有朱古力瘤、不易懷孕等。



辦法：少飲、只偶然飲、或索性戒掉凍飲。盡量飲溫暖的飲品。水果也不要從雪櫃取出便馬上吃，宜享用室溫的維他命C。



我們既要暢快呼吸，也要不影響市容，「執執」個樣，同時可改善個相。際此春暖花開之際，我們重新「全面」出發，就是要令自己肌膚明淨、叫人眼前一亮，務求刷新形象！