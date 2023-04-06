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06/04/2023

面相掌相分析│女人40不是爛茶渣，楊紫瓊60歲仍是大贏家！能成功到老要有2大特點！

#玄學 #特徵 #事業線 #命理 #面相分析 #面相 #相學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　神氣、志氣、運氣能延長一個人事業的保鮮期。

 

　　楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》，在今屆奧斯卡威到盡，她上台時說了一段很神氣的說話：

 

　　「我啱啱『登六』……隨住時間同年歲嘅增長，機會似乎就減少咧。我諗……你做咗咁耐，已經好勁揪、同咁多業內頂尖人物合作過——史提芬史匹堡、占士金馬倫……有大志，夢想就會成真。」

 

　　當晚，她還說了一句可圈可點的話：

 

　　「唔好俾人話：你最好嘅時間已經過咗。」

 

(圖片來源：Chris Pizzello/Invision/AP)

 

　　楊紫瓊這「女俠」奇異之處，就是証明女人就算到了60歲，她的生命軌跡不一定會向下滑，若配合一些元素，其成功指數分分鐘直上雲霄。

 

　　面相和掌相就可以在這方面提供一些線索。想有時間長而成功的事業，需要有想工作的意願（志氣）和令工作出色的條件（運氣是其中之一）：

 

　　一、面長的人有較長的職業生涯，因為他們從工作中獲得許多生命的養份和意義，楊紫瓊屬於長型的瓜子臉，所以能以60歲的高齡封后。但有些人則視工作為necessary evil（必須捱的事）。法國工人為了退休年齡由62延至64，已經反轉巴黎，令時尚之都淪為垃圾之都。全世界許多青年的理想是30歲退休！

 

　　臉型長的人普遍希望自己可以活到老、做到老。有位老闆娘50歲時問應否退休，我看她臉長而下巴有力，55歲後仍然精力無窮、雄心未減，應該繼續做發展事業，她說其實自己熱愛工作，而且沒有嗜好，很想一直在公司掌舵。

 

　　但事實上能否一直做下去，最好配合掌上的事業線來看。

 

　　二、掌上事業線長的人，往往能一直做到老，反之，則有時間極限。有一位臉長的商界精英歷任國際著名品牌的CEO，事業一直叱吒風雲，但我看過他的掌，曾提示他55歲便會退休了，叫他要有心理準備，可是他很希望工作和榮耀都能直到永遠，可惜55歲時，事業全盤「散晒」，自此賦閒在家，至今仍有點不甘。

 

　　事業線怎樣才算長呢？事業線通常由手腕或稍上位置起，穿過智慧線和感情線。事業線和感情線的交叉點，就是55歲，若事業線在這處停止，其職業生涯到這歲數便結束；若一直往上衝，表示55歲後事業仍有景；若此線直升至掌與指的邊緣，表示「做到入棺材」。慣用右手的人，無論男女，都以右掌作準，左撇子用左手導航。

 

(圖片來源：由作者提供)

 

　　想知道自己的職業生涯有多長，就要審視自己臉上和手上有沒有「長」處了。

 

 

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