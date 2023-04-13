面相分析 │想做到好玩又好賺的工作？即睇「有創意」面相！必具備2條件

面對著沸騰、動盪、革新，你選擇做創造者還是旁觀者？

讓我們來研究一位反轉時裝界的奇才，看看他有甚麼相學特點，昭示他能享受又好玩又好賺的事業。

巴黎2023秋冬時裝騷的雲裳帥服大放送中，Colm Dillane是出色的叛逆者，他為Louis Vuitton 設計了「只此一季」的男裝，繽紛吸睛、幅射驚奇，包含了繪畫、時裝、藝術、哲理等元素。系列中有件oversized大褸，寬肩大袖上飾以不同顏色的蘋果，再以像「橫批」的一句「Fantastic Imagination？」（神奇想像？）作畫龍點精。另一設計則標示「blurry vision of a bright future」（燦爛未來的朦朧想像）作回應。

這位設計天才那淡淡的眉毛和devil-may-care（話之你死）的眼神就揭示了以上兩句的無限可能性。

仔細分析起來，這相學組合有以下特質。

一、反傳統：他是時尚界最愛裸跑的設計師。他喜歡赤裸不是因為神經病，而是表示他有童心、愛自由、隨心所欲。

二、好「橋」：他於2012年創立kidsuper — — 一個充滿街頭意趣的時裝品牌，實現了他追求冒險、新穎和超越的理想。其2023年春夏系列，以畫作拍賣形式舉行，最後一幅畫有一張真人的臉，就當拍賣官宣佈成交之際，模特兒由畫框走出來，畫作即時落在她身上變成披肩，贏來觀眾一陣驚呼和雷動掌聲，這也是當季系列主題「Breathing Life into The Inanimate」（為死物注入生命）的鮮明寫照。

三、堅持：他生於紐約，卻嚮往法國。他很想自己的品牌在巴黎時裝周亮相，卻兩度被拒於門外，他化悲憤為創意，竟然把官方拒絕他的信，直接印在時裝上，成為2020春夏系列的亮點。他這死纏爛打的意志、和飛揚的幽默感終於令他在下一季度如願以償，新系列打頭陣的作品，當然印上巴黎時裝周的批准函，他可謂笑到最後。

只有淡淡眉毛而無大膽眼神的人，會淪為空談。但這位反斗設計師則既無懼又有料，他贏過LVMH 的 Karl Lagerfeld 獎，亦贏得有些前衛歌星的垂青。這奇妙的相等組合，成就了他一個又一個璀璨的實驗，令他名成利就、顛覆時裝宇宙。