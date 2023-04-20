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20/04/2023

成功哲學 │投資達人「鱷王」教你要提防一種人！竟與中國相學不謀而合？

#玄學 #成功哲學 #投資達人 #Ray Dalio #富豪榜 #原則 #座右銘 #成功
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　「鱷王」Ray Dalio不是一般的大鱷，既狼死又慷慨！


　　狼死，因為「鱷王」是金融大鱷之王，他在1975年在美國創立Bridgewater，是現在全球最大的對沖基金，「鱷王」投資一向快、狠、準，經常逆向思維、盡地一鋪。他在福布斯全球富豪榜排名80，身家達191億美元。


　　慷慨，因為他富甲一方，仍然有誠意和氣度，公開自己的心得，為億萬計的投資失敗者提供成功的曙光。

 


圖片來源：Amy Harris/Invision/AP


　　談到他自己的失敗經驗，也真轟烈。1982年，他肯定世界會進入經濟大衰退，於是大規模沽空股票，結果一鋪清袋。這人也真卓爾不凡，當他在投資大海中幾乎沒頂時，竟然悟出一些道理來，並且不斷優化和總結，整理出一套預防和面對逆境的成功哲學，其中針對職業生涯的4大原則之一，就是提防說話太快的人：


　　「小心fast talker —— 那些口齒伶俐、果斷表達的人，他們說話的速度超越他人能消化和評估的速度，企圖令你無法了解或反對，好讓他們達到自己的目的。這方法對『面皮薄』的人很有效，但你不要被這種人嚇倒，你有責任去清楚了解事情，然後決定下一步，而不是假裝聽懂。如果你覺得這樣做有壓力，可以向他說：「對不起，我有點笨，請你慢下來，讓我理解你在說甚麼。」然後提出自己的問題 —— 所有的問題。」


　　「鱷王」的座右銘就是「Embrace reality and deal with it」(面對現實勇敢處理)，這精神也在「踢爆」快語者中顯現出來，提醒你不要因對方連珠發砲、瞞天過海的技倆而墮入圈套，要重拾自信，反客為主。


　　中國相學經典《冰鑑》，據說乃清代名臣曾國藩所著，書中也有關於語速的提示：


　　「急而不達，深夜鼠嚼；或字句相聯，喋喋利口……市井之夫，何足比較？」


　　意思是：說話太急，又不能令人明白，斷續無節，像深夜老鼠在偷吃；說話一句緊接一句、語無倫次、沒完沒了、嘴快氣促，這些人沒有素養，是市井之徒。


　　由此可見，古今中外不少成功人物，早已參透這虛花掩耳法，若能從語速洞悉出對方的意圖，可避免被「超音速」推入甕中，這樣便離失敗遠些、離成功近些。

 

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