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11/05/2023

老公有第三者！挽救還是報復？如何笑到最後？面相可改，命運也可以改！

#玄學 #相學 #第三者 #命理 #夫妻 #老公 #小三
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　魂飛魄散之後的幸福，是可以自己創造的。

 

　　一位朋友是純情阿太，平日只造陶瓷、寫書法，與世無爭，一天突然找我，一泡眼淚一泡鼻涕地哭訴，說丈夫有了小三。我告訴她：

 

　　「你hold住，唔好喊先，等我show你一條解脫之路。」

 

　　跟著播放台灣慧律法師一段既富娛樂性又富啟發性的開示，內容精簡如下：

 

　　女信徒問法師：

 

　　「怎麼辦呢？我快死掉了，老公65歲，他外面有小三，我跟他辛苦一輩子，他太對不起我了。」

　　「那你有房、有現金嗎？健康怎樣？」法師問。

 

　　「我有房子、有積蓄，孩子在美國，我身體還行。」

 

　　「那你現在死了，豈非便宜了小三？」

 

　　「啊，對呀，我倒未想到。」

 

　　「你改變一下觀念，改變別人不如改變自己。你能改變你老公嗎？」

 

　　「我沒有辦法。」

 

　　「房子有出租的，計程車也有出租的，你就暫時將老公租出去吧！」

 

　　「還有這樣的？」

 

　　「不然你怎麼辦？六十多歲了，還談情說愛、花前月下嗎？都老得牙齒也掉光了。還要去接吻嗎？你不怕他的假牙掉下來嗎？」

 

　　話鋒一轉，他問：「你要不要報復？」

 

　　「要！」

 

　　「你活得很好、活得很快樂，就是最佳的報復！」

 

　　她果然改變了，回去開始快樂，丈夫不回家，沒關係，出租！

 

　　半年之後，她面相也改變了，相隨心轉。

 

　　我朋友看完，仍滿臉懷疑地望著我。

 

　　「你自己有冇錢？有冇謀生技能？」我問。

 

　　「都冇。」

 

　　「你對老公仲有冇感情？」

 

　　「有。」

 

　　「你老公有冇要求離婚？」

 

　　「未。」

 

　　「咁就簡單咧，現在你冇選擇、但有感情。呢件事亦暫時無迫切性。而家最佳策略就係做一個可愛嘅大婆！」

 

　　根據這脈絡，我還演算了一些scenario（可能性）和action plan （行動表），叫她看情形實行。

 

　　四個月後，在街上見到她夫婦，兩人拖著手仔散步，她的面相也真改變了，由哭泣當日的殘削、淒苦，變成現時的飽滿、平和。

 

　　相可以改，命運也可以改。遇到小三的挑戰：

 

　　有戰鬥能力、義無反顧的，一係鬥、一係走。

 

　　冇戰鬥能力、尚有餘情的，就等——快活地等！

 

 

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