面相分析│職場小心3種麻煩面相！邊種只係表面和睦？鼻頭尖最愛批評？邊類人凡事有意見？

一對年青夫婦剛搬進新界村屋。

星期天，兩人悠閒地「歎」早餐，太太看見鄰居晾衫，便說：

「佢啲衫唔夠Clean，洗衣技術唔夠堅，使唔使我教下佢先？」

「老婆，我知你堅，都唔使押晒韻㗎。我哋初來甫到，同人又唔熟，唔好搞咧。」

以後的星期天，此情此景都loop一次。

「喂！老公老公，今次佢啲衫竟然洗得咁雪白，係邊個高人指點呢？」

「唔係高人，係我呢個清潔工人。今日我早起身，抹咗窗。」

啟示：批評人之前，要搞清事實。

職場中甚麼人都有，每一間公司都可能有愛炒作、「有斷估、冇痛苦」的小人。而他們又有不同製造麻煩行徑，令人防不勝防。

相學上有一些啟示，可以增加我們的防禦能力：

一、鼻頭尖：鼻頭圓的人包容量特大；鼻頭尖的則容忍力特少、看甚麼都不順眼。好聽的是愛完美，實際就是愛批評。不過這類人很有趣，待人以嚴、待己甚寬，常常雙重標準，就如聖經所說，看到別人眼中的刺，卻看不到自己眼中的樑木。

二、鼻脊削：這種人凡事都有意見，又喜歡發表，以為自己所想乃全球標準、宇宙真理，要全人類攝服。這類人甚難相處，極難討好，今天是朋友，明天可能反過來噬你。最慘的是，他們特別仔細，觀察力又強，若從事research行業，非常出色。若將精力放在打小報告上，內容也極豐富，聲情並茂，真嘅一樣。

三、覆舟口：這指嘴型如反轉的船，即兩邊嘴角同時向下（但年紀大嘴唇鬆弛者不在此列）。配有力眼神，野心很大，任何人阻住其地球轉，必遭殲滅，這種人往往能不斷「砌低」對手，一直往上爬，是很恐怖的敵人；若配無力眼神，性格上的陰霾不變，只是能力有限，常自怨自艾。

以上的品種，骨子裏多憤世嫉俗，表面扮與人和睦，其實強項係攪局，你切記唔好同佢咁熟，以免中伏！