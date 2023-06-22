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22/06/2023

西施「罕為人知」秘密！腳大是相學上致命傷？只要符合4點，腳大不是問題！

#玄學 #算命 #八字 #相學 #命理 #西施 #旅遊 #勞碌 #實行力 #行動力 #四大美人
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　西施是中國四大美人之首，以一己之力，亡一個國家，因迷倒吳王，助越王復國而名留青史。

 

　　這位傾國美人不只清麗出塵，而且舞藝出眾，擅長一種響屐舞，吳王特別為她建築響屐廊，她穿著木屐在上面翩翩起舞，令吳王自此無心朝政。

 

　　原來西施所謂的「缺點」，正與此舞有關，就是一雙大腳。古時認為大腳是命賤的相，相信因為古時腳大者多數是勞動婦女，所以與富貴無緣。

 

　　傳統相學對大腳有以下看法：

 

一、大腳透露了一個人的貧寒出身

 

　　西施的家庭本是浦陽江畔的貧民，父親砍柴，母親浣紗。西施若非被人發現，她只不過是一個美麗的洗衣女工而已。

 

二、大腳預示一個人的下場

 

　　越王滅吳之後，西施的行蹤有幾個說法：

 

A.淒慘結局：

 

　　1.    越國王后妒忌西施，差人把西施騙出來，然後把石頭綁在她身上，沉入大海。

　　2.    吳王自殺前，知道了她的「無間道」身份，用錦緞把她裹住，沉入揚子江心。

　　3.    越王滅吳當日，就命西施侍寢，西施不從，被處死。

 

B.美滿收場

 

　　范蠡獻西施給吳王，完成「mission」顛覆了吳國，功成身退，就帶著美人泛舟遠去。范蠡後來成了商業奇才，名陶朱公，富甲一方，還被後世奉為財神。

 

　　我主觀願意選擇B，希望美人的傳奇有個大團圓結局。

 

　　傳統相學認為大腳的人命不好，一生頻撲。但相學也需與時並進。古時矜貴的女相崇尚小足，因為腳小而骨幼，形態精緻，不只好看，也喻一生有福澤。但舊社會的女子三步不出閏門，新時代的女性足跡遍天下，不少跨國公司或龍頭企業的女強人，在COVID之前，都飛到七彩。這一方面應了古時所謂頻撲的大忌，一方面也應了現代動中取財的契機。

 

　　再者，面相的下巴、身相的足部，都表示行動力和實行力，因此現代而言，腳大已不是一個缺點，只要

 

a.    合乎身體比例

b.    肉能包骨

c.    沒有很多明顯青筋

d.    膚色明潤

 

　　就沒有大問題，只是應勞碌而已。

 

　　現代的大腳八，分分鐘可以成為旅遊網紅，一面直播帶貨，一面走遍天下，財源廣進、名揚四海。

 

　　古時的大腳女住柴房、現時的大腳女可以住豪宅！

 

 

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