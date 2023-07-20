批評的藝術 | 如何評價別人又不沾是非？16種評語隱含咩意思？「平易大方」未必係讚你！教你睇3種面相特徵，這些人愛先「修飾」後批評

職場本是英雄地，既要爭一日的長短，也要防敵方的暗箭。

無論是有意無意、善意惡意，都會有人問你對某某人的意見，跟著便可能是「可持續發展」的是非與麻煩了。

有次和身居管理層的朋友們談起這問題，席間討論熱烈、妙語如珠，大家在研究怎樣答了又不惹禍上身。

以下是表面光彩的評語及其真實的內涵：

一、社交高手：最愛在茶水間、走廊、廁所講人是非，收到一滴風又會加鹽加醋，炮製成sexy劇本。

二、極富韌性：踢都唔郁。

三、員工典範：準時返工、準時放工。

四、積極進取；常暗裏「篤人」、搏上位。

五、有辦法：看風駛(巾里)，知道如何「埋堆」。

六、平易大方：做事得過且過。

七、善於team building：專搞小圈子

八、有主意：包「拗頸」，真理永遠在他那邊。

九、口才很好：會吹、會bluff 、會作大、會嚇鬼。

十、才思敏捷：能迅速找到藉口、光速卸鑊。

十一、都算不錯：到目前為止尚未「孭鑊」。

十二、smart time management：懂得保留實力，上班睡覺，下班兼職。

十三、有長遠計劃：強項是漠視死線、一拖再拖。

十四、有幽默感：自以為是棟篤笑高手，專講有味笑話。

十五、絕對忠心：出去冇人請。

十六、獨立自主：沒有人知道他在做甚麼，總之成日好似好忙。

甚麼人事要這樣「修飾」評語呢？

一、鼻頭圓潤的人，總不想得罪別人，希望和全人類保持良好關係，最怕令人不快，最好人人happy，天下太平。

二、眼神無力的人，既沒能力、也沒膽量「孭飛」，既不想被「問責」，最安全就是美化別人了。

三、眼尖鼻尖咀尖的人，本來就極惹是非，因為對許多事和人都看不順眼，常常不吐不快，但吐了又「大鑊」，所以還是粉飾一下語言好。

這語言藝術的迂迴曲折，百般隱晦，都是為免替自己添麻煩。另一妙用是你企圖清理自己公司或部門的「人肉廢料」，遇上有另一主管或僱主垂詢，當然要踴躍美言、隱惡揚善，希望對方快快接收，讓你順利完成這「垃圾」的循環再用。這也不算害人，因為人在不同生態圈會有不同表現，可能一個你看來平庸、甚至不及格的人，在另一職場環境會有完美的發揮，因而如魚得水，出類拔萃呢？







