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20/07/2023

批評的藝術 | 如何評價別人又不沾是非？16種評語隱含咩意思？「平易大方」未必係讚你！教你睇3種面相特徵，這些人愛先「修飾」後批評

#玄學 #相學 #批評 #算命 #面相 #內相 #評價 #命理 #外相 #是非 #八字 #面相特徵
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　職場本是英雄地，既要爭一日的長短，也要防敵方的暗箭。

 

　　無論是有意無意、善意惡意，都會有人問你對某某人的意見，跟著便可能是「可持續發展」的是非與麻煩了。

 

　　有次和身居管理層的朋友們談起這問題，席間討論熱烈、妙語如珠，大家在研究怎樣答了又不惹禍上身。

 

　　以下是表面光彩的評語及其真實的內涵：

 

　　一、社交高手：最愛在茶水間、走廊、廁所講人是非，收到一滴風又會加鹽加醋，炮製成sexy劇本。

 

　　二、極富韌性：踢都唔郁。

 

　　三、員工典範：準時返工、準時放工。

 

　　四、積極進取；常暗裏「篤人」、搏上位。

 

　　五、有辦法：看風駛(巾里)，知道如何「埋堆」。

 

　　六、平易大方：做事得過且過。

 

　　七、善於team building：專搞小圈子

 

　　八、有主意：包「拗頸」，真理永遠在他那邊。

 

　　九、口才很好：會吹、會bluff 、會作大、會嚇鬼。

 

　　十、才思敏捷：能迅速找到藉口、光速卸鑊。

 

　　十一、都算不錯：到目前為止尚未「孭鑊」。

 

　　十二、smart time management：懂得保留實力，上班睡覺，下班兼職。

 

　　十三、有長遠計劃：強項是漠視死線、一拖再拖。

 

　　十四、有幽默感：自以為是棟篤笑高手，專講有味笑話。

 

　　十五、絕對忠心：出去冇人請。

 

　　十六、獨立自主：沒有人知道他在做甚麼，總之成日好似好忙。

 

　　甚麼人事要這樣「修飾」評語呢？

 

　　一、鼻頭圓潤的人，總不想得罪別人，希望和全人類保持良好關係，最怕令人不快，最好人人happy，天下太平。

 

　　二、眼神無力的人，既沒能力、也沒膽量「孭飛」，既不想被「問責」，最安全就是美化別人了。

 

　　三、眼尖鼻尖咀尖的人，本來就極惹是非，因為對許多事和人都看不順眼，常常不吐不快，但吐了又「大鑊」，所以還是粉飾一下語言好。

 

　　這語言藝術的迂迴曲折，百般隱晦，都是為免替自己添麻煩。另一妙用是你企圖清理自己公司或部門的「人肉廢料」，遇上有另一主管或僱主垂詢，當然要踴躍美言、隱惡揚善，希望對方快快接收，讓你順利完成這「垃圾」的循環再用。這也不算害人，因為人在不同生態圈會有不同表現，可能一個你看來平庸、甚至不及格的人，在另一職場環境會有完美的發揮，因而如魚得水，出類拔萃呢？



 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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