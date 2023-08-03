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03/08/2023

鬼月 | 撞鬼唔使驚？最緊要保持鎮定+集中精神！一個方法壯大氣勢，誠心唸呢句就夠！

#玄學 #相學 #內相 #算命 #命理 #撞鬼 #八字 #鬼月 #外相 #氣勢 #靈界 #鬼 #靈體
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　下星期二「鬼月」便開始了，朋友談鬼色變，不過又好奇地問：

 

　　「其實世界上有冇鬼？」

 

　　「堅有。」我答。

 

　　「有冇人見過？」

 

　　「我見過。」

 

　　「見到點算？」

 

　　「遇見靈體，就如遇到賊匪，首先要保持鎮定。」聽落有點荒謬，不過是經驗之談。

 

　　「你開玩笑咩？我一定嚇到半死，你睇啲鬼片入面，連道士都嚇到鈴鈴喳喳掉埋啦！」

 

　　「首先，你要明白，鬼同魔係有分別嘅，壇數唔同嘛。普通人好少遇到鬼嘅，你有乜嘢道行，值得佢同你糾纏吖？平常人只會見鬼。」

 

　　「係咧，咁隻鬼棟喺你面前，點算？」

 

　　「頭先點解叫你定啲呢？係因為佢嘅能量其實好低。如果佢勁嘅，就投咗胎，唔使trap喺陰界啦。熟悉玄學嘅人都知，夜晚唔好貼住騎樓底行，因為咁樣會干擾靈體。啲鬼點解會挨住牆呢？因為怕畀風吹散囉，你話幾弱吖！」

 

　　「不過喺鬼片入面，佢地可以令電視機自己開關，或者令啲嘢周圍飛喎！」

 

　　「佢地咁微弱嘅能量，只可以搞電器、令啲燈閃下閃下、或者推郁啲空嘅汽水罐。由於佢地能量弱，只可以work on你嘅腦，所以你最緊要定一定神，令自己元神歸位，即係集中精神，咁佢就冇你符。」

 

　　「咁危急，點集中呀？」

 

　　「你要攞返主場氣勢，即係好似外交角力咁，取回控制權；又好似打波咁，攞返發球權。方法係：信佛教嘅，念「六字大明咒」；信天主教嘅，念天主經。如果撗掂乜教都冇嘅，可以大聲念「喃嘸地藏王菩薩」，呢尊菩薩係專責管幽靈嘅，你撻佢個朵就得㗎咧，我教過一班朋友，其中一個喺新界撞到鬼，佢覺得幽靈好似一塊濕樹葉咁撻喺佢塊面上面，朋友高聲念誦地藏王菩薩名號，隻鬼就消失咗，證明係work嘅，不過念時要誠心，唔好玩玩下。總之，竅門係集中精神、提升能量，block住靈界發出嘅訊息流，好似你遇到有騙徒喺WhatsApp 聯絡你，你就block 咗佢嘅搵笨邀約一樣。遇到鬼，係要記住，自己陽氣盛過佢，你一加強自己嘅主場氣勢，佢就廢哂武功。」

 

　　若果你唔好彩遇到陰界來客，千祈唔好輸個陣，可以借助宗教力量來「叉電」、令自己的磁場強大壯闊，自然可以壓倒靈界的微弱能量，鬼都快閃啦！

 

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