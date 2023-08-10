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10/08/2023

玄學面相｜殺人犯有樣睇？甚麼是「殺手耳」？「輪飛廓反」配合一種眼神易誤入歧途！

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　他不只是情場殺手、還是真會「攞命」的兇手。

 

　　除了清靚白淨之外，他還有一雙「殺手耳」，形狀罕見地突兀難看，耳朵就像被放進洗衣機，攪了一輪再拿出來一樣！

 

　　2019年6月，一對中國夫婦到泰國旅遊，狠心的丈夫把懷孕的太太推下懸崖，誰料她奇蹟地生還，這才揭發了丈夫的毒計。

 

　　丈夫俞某冬，想謀取太太的財產，處心積慮佈局，先替自己和太太買了意外死亡保險，在遊泰期間又到高地和懸崖勘察，選定了行兇地點後，聲稱和她上山去看3,000年的古人類壁畫，走到懸崖邊沿，溫柔地從身後抱一抱她，還親親她臉頰，再在她耳邊低語：「你去死啦！」這便把她推下峭壁。她離奇地獲救後，形容自己全身骨頭「能斷的都斷了」，胎兒終於也保不住，丈夫遭逮捕判刑。

 

　　這個喪心病狂的人就有一雙畸形的耳朵，我戲稱之為「殺手耳」。

 

　　普通人的耳朵線條多圓潤流暢，耳朵有兩個圈，外面一個叫輪，內圏突起的叫廓，耳輪多數能包裹耳廓。

 

　　所謂「殺手耳」，形狀異常突兀，即耳輪偏薄，像崩了一截，而且內圈明顯突出於耳輪之外，名「輪飛廓反」，相學上又稱之為「反骨耳」。有這種耳的人，個性反叛、尋求刺激，傾向任性衝動。耳朵在相學上掌管一個人由1至14歲的運程，有缺陷的耳形多數喻示資源和親情的匱乏，因此童年和青少年時間不快樂；長大之後，容易性格乖戾、好鬥有機心，因為這是他賴以生存和「發圍」的技倆。由於他急於脫離不理想的現狀，一旦找到了目標，便非常進取，常做出驚世駭俗的事。

 

　　當然，不是所有「輪飛廓反」的人都會走上歧途，必須配合眼神而論：

 

　　1.    若眼神正直而鼻頭有肉，表示這人雖然在缺乏愛和錢的環境下長大，但當他有了財富之後，懂得感恩和愛惜，對自己愛和愛他的人會呵護備至、力保身邊的人不會陷入他從前的困境。

 

　　2.    若眼神冷漠，偶爾閃過憤怒的光芒，再加上眼白多過眼珠，則表示這人自私自利，因為覺得世界不公平，全人類都欠了他，所以會不擇手段。而且這種耳的人容易沉迷癖好，例如嫖、賭、毒等。俞某冬就傳還欠下巨額賭債鋌而走險的。

 

　　本案男主角耳形奇劣，耳廓完全突出耳輪之外，再加上雞咀耳，而且眼神冷峻，是一個任性冷酷的人，可以完全漠視法律、倫理、道德。他曾有犯罪紀錄，這次竟然企圖把深愛他的太太和兩人的愛情結晶品一併幹掉，殺人不成後又毫無悔意，還到太太病床前警告她如果說出真相，會再殺她一次。

 

　　這個殺手真太冷！

 

 

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