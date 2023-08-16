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16/08/2023

玄學五行│新曆8、9月沖到七彩？有機會爆發天災、股災、意外、疾病！旅遊要注意2件事

#玄學 #算命 #命理
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　未來兩個月，可能比較凶險。

 

　　大家在出行和出錢（投資）方面，要多加留意，論玄學五行，這段時間沖到七彩，可能爆的「鑊」包括天災、意外、疾病或股災。

 

　　今年癸卯年，根據立春八字，用神為木火，新曆8、9月為舊曆庚申、辛酉月，天干地支皆一柱是金，與立春八字用神的木火有大衝擊──木被金劈、火想剋金，應該有一番惡鬥。

 

　　立春八字：

　　癸（水） 卯（木）
　　甲（木） 寅（木）
日元癸（水） 已（火）
　　丁（火） 已（火）

 

　　這副八字的生態環境是木營得勢，木火是一黨，人多勢眾（三木加三火），所向披靡，上半年仗著春夏木火盛，已經贏哂，但立秋（新曆8月8日）之後，金氣開始「發圍」，秋天的金最惡，一於作反，舊曆七月庚申月，與2023癸卯年立春八字月柱天干地支都沖到正（甲庚沖、寅申沖）。舊曆八月辛酉月，地支與今年年支形成卯酉沖，又係「劈友」格局。

 

　　這些械鬥會怎樣應呢？

 

　　不外是天災、戰爭、疾病、股災。

 

　　今年五黃（災星）在西北，中國境內有新彊、青海、甘肅、陝西、寧夏等地。境外是俄烏戰場，子彈飛彈早已遍地開花，不知會否愈演愈烈？

 

　　日本在中國正東，是今年二黑病符所在，除了預示日本將核污水（污染了、含幅射的水）排放到海洋，禍害全世界之外，亦表示這方位可能有天災意外，雖然日圓很便宜，但「返鄉下」的港人要買重保險。

 

　　就算不作東瀛遊，出外旅行的市民也要避開太刺激的活動。至於留港的，進行戶外戶內運動時要注意，金剋木易傷筋骨、引起疼痛，也要留意頭部，避免撞親。今年脊醫和跌打好生意。

 

　　另一可能是股災，金融投資屬金，一旦金木交戰，可能令股價極端震盪，大家入市要睇位、睇路。

 

　　醫療屬木，金尅木亦可能涉及病毒、疾厄、醫療系統。好意先生說：「庚字是病字頭，庚申月（新曆8月）必多病痛身傷，有損人類健康。」

 

　　希望今個金秋不太「甘」。

 

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