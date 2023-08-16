玄學五行│新曆8、9月沖到七彩？有機會爆發天災、股災、意外、疾病！旅遊要注意2件事

未來兩個月，可能比較凶險。

大家在出行和出錢（投資）方面，要多加留意，論玄學五行，這段時間沖到七彩，可能爆的「鑊」包括天災、意外、疾病或股災。

今年癸卯年，根據立春八字，用神為木火，新曆8、9月為舊曆庚申、辛酉月，天干地支皆一柱是金，與立春八字用神的木火有大衝擊──木被金劈、火想剋金，應該有一番惡鬥。

立春八字：

癸（水） 卯（木）

甲（木） 寅（木）

日元癸（水） 已（火）

丁（火） 已（火）

這副八字的生態環境是木營得勢，木火是一黨，人多勢眾（三木加三火），所向披靡，上半年仗著春夏木火盛，已經贏哂，但立秋（新曆8月8日）之後，金氣開始「發圍」，秋天的金最惡，一於作反，舊曆七月庚申月，與2023癸卯年立春八字月柱天干地支都沖到正（甲庚沖、寅申沖）。舊曆八月辛酉月，地支與今年年支形成卯酉沖，又係「劈友」格局。

這些械鬥會怎樣應呢？

不外是天災、戰爭、疾病、股災。

今年五黃（災星）在西北，中國境內有新彊、青海、甘肅、陝西、寧夏等地。境外是俄烏戰場，子彈飛彈早已遍地開花，不知會否愈演愈烈？

日本在中國正東，是今年二黑病符所在，除了預示日本將核污水（污染了、含幅射的水）排放到海洋，禍害全世界之外，亦表示這方位可能有天災意外，雖然日圓很便宜，但「返鄉下」的港人要買重保險。

就算不作東瀛遊，出外旅行的市民也要避開太刺激的活動。至於留港的，進行戶外戶內運動時要注意，金剋木易傷筋骨、引起疼痛，也要留意頭部，避免撞親。今年脊醫和跌打好生意。

另一可能是股災，金融投資屬金，一旦金木交戰，可能令股價極端震盪，大家入市要睇位、睇路。

醫療屬木，金尅木亦可能涉及病毒、疾厄、醫療系統。好意先生說：「庚字是病字頭，庚申月（新曆8月）必多病痛身傷，有損人類健康。」

希望今個金秋不太「甘」。



