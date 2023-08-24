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24/08/2023

玄學面相｜2大不自量力面相特徵！蘇東坡曾遇不自量力秀才？最後用IQ題打發

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　這是古代高級知識份子的IQ題。

 

　　「高山滾鼓」究竟是蘇東坡氣勢之作，還是朱秀才被氣死之作呢？

 

　　話說蘇東坡寓居常州時，有位朱秀才來訪。這秀才最愛舞文弄墨，自詡英才，其實是庸才，文章狗屁不通，而且常犯低級錯誤，寫錯字。

 

　　當天朱秀才把一篇自以為得意之作呈給蘇學士，希望獲他品題、名揚天下。

 

　　蘇軾一看題目，為「讀過泰論」，已知是「流嘢」，因為西漢賈誼有篇很出名的文章，名「過秦論」，朱秀才肯定是寫錯字了，蘇軾不好直指其錯，只是笑著說：「當年秦朝有洪災，洪水淹沒了莊稼。難怪！難怪！」

 

圖片來源：《蘇東坡》

 

　　蘇東坡其實出了條IQ題，「秦」字下面的「禾」字被水淹沒了，便成「泰」字。

 

　　朱秀才未聽明白，一心只希望獲得蘇東坡的表揚，於是死纏爛打，懇求說：「當今之世，識才者寡、忌才者眾，好文章若無各人推薦，只是廢紙一張。」跟著央求蘇學士美言一下。

 

　　蘇東坡也真大氣，在文章上揮筆寫了九個大字：

 

　　「此文有高山滾鼓之妙。」

 

　　朱秀才不知這是一條更高級的IQ題，興高采烈地走了。回到無錫就拿著蘇東坡的批字到處招搖，直至有識之士拆穿，問他「高山滾鼓」是甚麼聲音？就是「噗通！噗通！」即不通！不通！

 

　　現代社會，也充斥著野心大、才能小的人，這種人不只是自我吹噓、侃侃而談，還到處拍馬屁、搞關係，希望製造輿論優勢，為自己形象點金。遇上這種人，我們容易被他借來「過橋」、甚至借錢。

 

　　在相學上，有以下特徵喻示不自量力的性格：

 

　　一、面部和身體都特別單薄：單薄不同清秀，清秀有一份秀氣、一份瀟灑；單薄別有一份寒窘、一份銷削。

 

　　二、面大五官小，而且五官擠在一起：這類人志氣宏大、但氣量和眼光都小，所以日日和人談宏圖大計、卻無一實際。

 

　　若將情感或金錢投資在這兩種人身上，都和「高山滾鼓」一樣，不通！不通！

 

 

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