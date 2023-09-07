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07/09/2023

玄學掌相│橫財命點睇？哪些人會有可觀遺產？掌紋有得睇！內手腕4條線代表咩？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　這條「橋」就算用來炮製韓劇，都會被人噓，偏偏事實就是這麼出人意表。

 

　　話說一位有為青年負笈澳洲，畢業後告訴父母要娶女同學——一位善良如白雪公主，但身材如baby elephant 的澳洲妹。

 

　　雙親的反應是：

 

　　「嘩！佢唔係小飛象、係大笨象喎。」（體型歧視）

 

　　「阿仔，你個樣都企企理理，點解會揀件豬扒？」（外貌歧視）

 

　　「雜種好大件事㗎，將來生細路出嚟不中不西，都唔知似乜。」（種族歧視）

 

　　但小伙子堅持，澳洲妹於是嫁了來香港。你會以為她明知翁姑反對，來港之後就算不進行大象復仇記，都會黑面兼劃清界線啦。

 

　　誰料她竟然去學中文，努力和翁姑溝通。

 

　　後來兩老入了老人院，她常常去探望，倒是丈夫的兄弟姊妹則極少露面，這可能是因為老人家平日自奉甚儉，子女估計沒有甚麼身家可分，所以床前無孝子孝女咧，只有這隻有點傻的澳洲大象常來打點。

 

　　再過幾年，兩老真的不成了，眼又矇耳又聾，鬼婆這時竟然接了兩老出院！她事前買了兩個相鄰單位，一間給自己家庭、一間給翁姑，還是事後才通知丈夫的。她這樣做的理由是：

 

　　「They need love！」

 

　　她每晚就帶著菲傭，為兩老燒飯煲湯、按摩抺身，同時又關注他們的娛樂需要，因為知道他們看不見電視畫面，她就在旁描述劇情、詳細解畫，有人說她多餘，她回答：「佢地識笑㗎！」

 

　　如此又過了幾年，兩老終於在好食好住中仙遊了，遺囑竟然把可觀的身家全部給了她，其他兄弟姊妹當然想興訟啦，但遺囑是在律師和醫生見證下簽署的，冇得拗。

 

　　這位一百八十磅的洋媳婦雖然有大象身材，卻眼神溫藹、鼻頭圓潤、聲線溫柔，難怪成為兩老的守護天使。

 

　　在相學上，怎樣看會否天降橫財或遺產呢？

 

　　就看手腕。

 

　　內手腕有幾條線，數目上由二至四條不等，在相學上涵蓋以下範圍：

  •    第一條表示健康
  •    第二條表示財富
  • 　第三條表示名望
  • 　第四條表示子孫


　　手腕紋最好深刻、清晰、完整，代表這些方面頗為理想；若是幼弱、斷裂、或矇矓不清，表示需要在這些方面多加留意、多下功夫了。

 

　　若在其中任何一條、通常在第一或第二條，上面出現三角紋，那就喻示此人會有一筆橫財、或承繼一筆遺產，相當可觀的，亦有可能獲得顯貴「筍工」。

 

　　洋媳婦以服侍回報歧視，不自知地以關心換多金，命也！愛也！

 

　　

圖片說明：手腕線中央上有三角紋，代表會有遺產或顯貴「筍工」。(由作者提供)

 

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