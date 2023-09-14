玄學運勢│新曆9月除了黑雨，仲有凶險？2種人易沖到七彩！教你3招化解血光之災

8月提過未來兩個月恐有天災、意外、疾危、股災。上周的黑雨應了天災，未來一個月仍有凶險，大家還是要留神。

凶險的論據，上月已提出：

「……論玄學五行，這段時間沖到七彩……今年癸卯年，根據立春八字，用神為木火，新曆8、9月為舊曆庚申、辛酉月，天干地支皆一柱是金，與立春八字用神的木火有大衝擊 —— 木被金劈、火想剋金，應該有一番惡鬥。」

新曆8月庚申月，夏威夷毛伊島山火造成重大災難，災民形容現場如煉獄，大批民眾跳海逃生、堤邊滿是浮屍，異常駭人，當時逾百人死亡、逾千人失蹤，又由於將下雨。恐怕毒物會污染海洋，州長稱重建需數年之久。

香港上周也在水深火熱之中，庚申月過渡至辛酉月之際，「海葵」的橫流帶來黑雨，橫掃整個香港引發滂沱暴雨、山洪暴發，造成前所未有的破壞：

一 . 這場黑雨被指為五百年一遇，一晚落足三個月的雨量，黑雨警告時間為16小時，破哂紀錄。

二 . 停車場變水塘、大路變小河、車仔變艇仔。

三 . 地鐵站變水上樂園、月台變浮台。

黑雨成災，我們猶有餘悸，但現在才剛入辛酉月，恐怕仍有大衝擊，因為辛酉月地支與今年立春八字年柱地支形成卯酉冲，又是轟烈格鬥，有堅金鬥硬木的現象，即金劈木，亦可引申為刀斬人，今年利刀傷人或殺人案特別猖獗，最轟動的有蔡天鳳被分屍案和荷李活廣場神經漢刺死兩女子案件，有關斬人的討論熱度一直高企，本星期二新鮮熱辣就有深水埗2南亞裔男子被同鄉用菜刀斬傷。

未來一個月（直至新曆10月7 日寒露前），仍是金木交戰的日子，有兩類人要特別留神，輕則有變，重則有傷：

1 . 生肖屬兔（卯）或雞（酉）的人，因為卯酉沖。

2 . 八字地支有卯或酉的人。

這兩類人特別易中招。

要找出自己的八字地支很簡單，網上有不少免費開八字的Apps，你輸入出生的年月日時和性別，便立刻起出一副八字，八字有八個字，上面四個字是天干、下面四個是地支。

如果你的八字在年柱或其他柱有卯酉，著數之處是桃花旺、人緣好；蝕底之處是如果桃花剛是你的忌神，又或者是年紀大時，這容易變成桃花劫或血光之災。

血光之災指手術、意外、痛傷、損手損腳等。如果你發現自己八字中有這兩個可能是風險的元素，不必驚慌，可考慮：

一 、 避免外遊、留港也要留神、做gym不要太「搏命」。

二 、 捐血、整牙，流點血。

三 、 捐錢、幫人。

這些權宜之計就等於買保險、避風頭、卸衝力。

希望大家完整平安地過渡金月啦！