玄學面相 | 「青雞面」=趕客！無氣量、無口德、無信用！3個面相特徵一眼認出！

「青雞面」是一種很厲害而且「趕客」的相學特徵。

如果有一天你不幸遇上這種人，便會見識到：經他們秤過度過算過之後，甚麼叫做片甲不留、寸草不生！

最近陪朋友去租樓，他看中一個在高尚住宅區的兩房單位，索價三萬八千八百元。因為交通方便、景觀開揚、遠眺維港，他一看便愛上了，要我陪他去看第二次，兼見見業主。

業主出場頗具戲劇性，首先是姍姍來遲，還是攜著愛犬出席，現身時「有聲有色」，狗狗企圖吠幾聲後，狗主就鮮活地登場了 —— 那鮮紅色的連身裙與青白的面色恰成強烈對比，令裙子更血紅、面色更青暗，那緊繃而尖削的臉龐，沒有圓潤的線條、沒有微笑的裝飾，是典型的「青雞面」。

這「青雞面」業主趾高氣揚，犬隻則垂頭喪氣，被她喝到暈頭轉向，只得兩眼空洞、張開狗口地瞪著我們這些沸沸騰騰的陌生人。

「嗱！我一個仙都唔減㗎！」「青雞面」開宗明義說。

「冇問題，不過呢個櫃同客房嘅床褥麻煩你搬走。」

「青雞面」見價錢無損，立刻答應，經紀說會約時間簽約。誰料翌日朋友收到一份片長15頁的合約，上面註明：

一、所有屋內的東西，如果壞了，租客自己換和自費換。

二、換了之後，租客要付25%手續費給業主。

三、屋內屋外所有維修，一概由住客負責。

四、業主只要給予3日通知，即可進入屋內，檢視單位情況。

朋友看了，幾乎想爆炸！電燈壞了自己換，無所謂，但外牆維修，在這些高尚大廈，肯定所費不菲，除非是租客刻意破壞，否則沒有可能由租客負擔。還有，業主後來反口，堅持甚麼都不搬，叫朋友把新床褥放在舊床褥上吧。

這租約肯定是名副其實的不平等條約，租樓一事，當然告吹。而這「劖手兼敿口」的樓盤，已放租多月仍未租出，這位「奄尖」業主肯定損失以十萬計啦。

「青雞面」就是有這一廂情願、斬盡殺絕、甚至玉石俱焚的本能，在任何negotiations中，將自己的利益瘋狂最大化，不過香港到處都是聰明人，你不可能自己著數哂呀。

偏偏這種人，因為意志頑強、抗爭力爆燈，分分鐘可以成為專業人士，加上平日財政上有入少出、幾大唔益人的性格，很可能成為小富。但在人際關係方面往往非常失敗。

「青雞面」的相學表徵是面青、面削、面緊，反映出這人沒有氣量、沒有口德、沒有信用，雖有小財，但絕不可愛，真可謂「生人勿近」，狗就冇選擇啫，人有嘛！