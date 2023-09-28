林作面相 | 鼻骨露、嘴鬆唇厚、耳兜代表怎樣的性格？撞板多過食飯，死穴在於「眼神」？

他究竟是才子（自詡），還是騙子呢？

林作在事業和愛情上的諸多動作，包括作怪、作大、或者作假，媒體已源源輸送，現在讓我們看看他的相學特徵：

一、 鼻勢陡峭：自我中心，思想有自己一套，常常妙想天開，行動亦很有個人風格，容易不顧一切往前衝，行徑頗具顛覆性。

鼻大：自視甚高，傲夾「寸」。

鼻骨露：非常固執，不肯認輸，凡事我行我素，錯都要錯到底。他的字典中沒有「中庸」這兩個字，「中庸」就等於「平庸」，他要的事業走勢是平地一聲雷、威震四方。

二、 耳兜：最怕沉悶，有反叛傾向，討厭既定框框，喜歡用反傳統的手段，因為規矩是給普通人的，而他不是普通人，往往漠視紀律、原則、甚至道德。

三、 嘴鬆唇厚：說話口沒遮攔，既愛發表，又語出驚人。他有「抽水王」之稱。最著名一次是本年荷里活廣場發生斬人案，他竟然在Instagram帖出模仿疑兇裝束的照片，並標示：「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，標榜「9成新」，結果被斥「悲劇當有趣」、「沒人性」，跟住被保險公司「炒魷」。

負評如此，但他也有另一面：

一、 讀書不蠢：他的學歷可形容為閃亮，就讀的全是頂級名校，包括哈羅公學，他是牛津文學碩士、港大法學碩士（期間還得沈澄紀念獎學金）。





二、 可能不壞：

a. 母子情：他和母親感情非常好。當日想做補習天王時爆媽咪「大洗」，「靠我落海撈一撈，希望幾年後就可以養返佢。」JPEX爆鑊的記招上，他表示母親非常支持他，希望自己可以面對，不需媽媽太擔心。

b. 女友情：裕美對他不離不棄，批評網上負評是「落井下石」，堅稱男友善良，低調為基層服務。

c. 朋友情：記招上他透露，人生至此，他這兩天收到最多的支持和鼓勵，來自朋友、同事、舊同事，令他深受感動。

由此可見，他可以是一塊不錯的材料，但為甚麼「撞板多過食飯」呢？且看往績：

法律界：自願除牌

教育界：被抨擊

政界：區議會選舉被擊敗

保險界：被解僱

投資界：被捕

為甚麼他總是在不適當的時候做不適當的事呢？

關鍵可能是在眼神——陰晴不定，表示這人很情緒化。這會否與他和父親的矛盾有關呢？兩人一向火星撞地球，父親曾罵他是「廢物」，還說肯定兒子一生也不會有甚麼成就。

林作會否因要抗衡父親，便用盡飲奶之力要回歸「人生勝利組」？總之，林作那陰晴不定、偶爾陰沉不樂的眼神，結合前述的相學特徵，便造成野心大、賭性強、貪新鮮、愛出位、衰衝動的危險性格。這次「林作炒幣」肯定變了「林作炒車」。