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26/10/2023

玄學八字 | 點揀理想伴侶、創業好拍檔？八字「日主」中戊、己、庚、辛、壬癸代表甚麼？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　茫茫人海裏，如何辨識這人是否你的soulmate (靈魂伴侶)或生意上的拍檔呢？你在把你的心或錢交託給這人之前，如果有多一點啟示，提醒你在某些方面多一點洞察、少一點幻想，就會多一點勝算、少一點遺憾。

 

　　這些啟示都藏在你和對方的八字「日主」之中，「日主」（註）即日柱的天干，又稱「日元」，尤能透露出這人在情場和職場上的態度、傾向、優勢和障礙。

 

　　上期闡述了甲、乙、丙、丁的特性，今期續談。

 

　　戊：陽土，如山岳。性格樂天穩重、大氣、沉著。善於照顧別人，但不善於表達自己，所以內心世界需要伴侶耐心發掘。這種人做生意有信用，但欠靈活。他／她的好惡很清楚，愛面子，喜讚美；怕批評、忌抗拒。戊土是厚土，所以為人比較古板，是典型的creature of habit。許多時都一成不變，伴侶可能悶到暈，下屬或同事可能激到「扎扎跳」，優點是有誠信，缺點是不懂也不願走位。

 

　　己：陰土，如田土，吸收資訊較快，比戊土的人靈活和講道理。才能亦多樣化，能深入了解伴侶的要求，做事有彈性，所以普遍來說家庭生活頗和諧。事業方面，有謀略、有計劃，但因為做人做事富彈性，有時不夠「硬淨」，容易心軟，傾向妥協，小心吃虧。

 

　　庚：陽金，如刀劍，好勝剛毅，有決斷力、正義感，不懂得收斂，是「愛妻號」老公和講義氣的朋友，可以信賴。事業發展方面，喜歡表現，口才了得，但得理不饒人，得罪了人也不知道，攻擊性和抗爭性強，鋒芒太露，有時阻住自己發達、兼激死枕邊人。

 

　　辛：陰金：如金飾。女的較嬌小，精緻如珠釵，甚注意形象打扮，但說話做事，有時也頗鋒利，可以是「辣椒仔」。雖然外表溫柔，但心中很有自己的一套，事業方面，常愛閃亮登場，因此適合做面向群眾的工作（無論是領袖或個體戶），對權位名譽、面子、掌聲都敏感。

 

　　壬：陽水，如大海。才智高超，交遊廣闊，容易吸引異性，但率性大膽、最怕受約束，肯定不會向伴侶報告行蹤，脾氣較大，但消氣也快，伴侶摸熟這脾性，便不難相處。事業方面，有勇有謀，遇困難每能迎難而上，有領導才能。要注意不可太任性，往往桃花太旺。

 

　　癸：陰水，如晨霧。有潔癖，愛幻想，情懷浪漫，女的可以小鳥依人，但有時較脆弱，有點神經質，伴侶要小心呵護。否則隨時走人。工作嘛，無所謂，最要緊是有人賞識，所以有時無心插柳也會成就不錯的事業。

 

　　多了解自己，可以減少勉強自己的痛苦。

 

　　多了解別人，可以減少失望、失義、失財的遺憾。

 

　　註：如何找八字的「日主」，請看上一期。

 

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