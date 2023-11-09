降頭奇聞 | 道堂師兄解降頭治奇難雜症！換鼻、治關節痛都得？上世欠下的債隨時禍延多世！

這故事，連我都覺得是奇聞。

朋友一天去道堂做義工，看見師兄搞到滿額大汗，便問：「大工程呀？」

師兄答：「啱啱換緊個鼻。」

事主是男士，鼻子成日流膿，徹底檢查過了，醫生說不是息肉，亦非鼻咽癌，但就是毫無原因地痛、腫、膿，他煩得想死！

師兄入定後說：

「咦！俾人做咗手腳噃，等我上天搵下有冇spare parts，唔係一定有㗎……。咦！真係有喎，嚟咧！」

師兄叫朋友：「你撳住佢。」跟住作法。

兩秒之間，個男人痛到暈了，醒來後，朋友問他還痛不痛？

「真奇！唔痛咯喎。仲呼吸得前所未有咁舒暢。」事主答。

「其實佢中咗降頭，俾人換咗個鼻。佢原本嘅器官就放咗喺天上個器官庫，咁啱我去搵，竟然搵到。如果冇人搵，個鼻就咁坐喺嗰度。不過降頭呢家嘢，好多時都有個鈎，如果時間未到，或者法力唔夠，佢都唔會俾你換，一日個鈎未除，就算你換咗零件，佢又再生一個新而病嘅鼻出嚟。」

「師兄！你手術咁高明，不如搞掂埋呢單case吖？」朋友指住個一拐一拐走進來的女人說。

原來她股關節磨蝕了，所以一行就痛。

「手術高手」穿越時空，瞬即回來。立即吩咐兩個師弟：

「你哋一人拉一頭，拉開股關節，我塞舊軟骨入去。」

兩秒之後，女人行得返咧。

「弊！嘥gas㖭。呢單嘢好棘手，人哋一個鈎，佢集齊全套，係由頭頂百會穴放咗一系列鈎落身度，膊頭有條橫槓，脊骨有條直枝，形成個T字形嘅鈎架，我哋就算搣甩咗股關節嘅鈎，佢好快都會生返，等我睇吓乜咁大仇口先。」師兄說。

入定後，師兄看見一個場景，是古代一道觀，女子是道姑，與道兄有染，後來他想修煉，要終止這段孽緣，她打死不肯，結果毒死了他，他死前落了師妹降頭，要她生生世世做「女版鐵拐李」。

色慾、擁有慾、控制慾，從來都是脫韁的野馬，去到邊殺到邊，欠下的債，禍延多世，非常襟計！