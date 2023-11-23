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23/11/2023

龍年運程 | 高手預測港股今季+明年表現！邊3個月份股市較反覆？即睇龍年2大幸運號碼

#玄學 #港股 #股市 #龍年 #幸運號碼 #幸運 #經濟
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　港股反覆，我記得測字高手好意先生去年預測：兔年年底，股市會有起色，於是跟進請教，竟有意外收穫！

 

　　「股市年底向好的論據是甚麼呢？」我問。

 

　　「兔年立春八字日柱是癸已、時柱是丁已，已與己近，假借為「配」的另一半，如果問事情的休咎，比較樂觀，容易配合雙方所想、吻合心中所要，這就能各讓一步、減少對立氣氛、結果雙贏，同時賺取國民／選民的印象分。上周的習拜會便是好例子。」

 

　　好意先生縱觀政局後，續談經濟：

 

　　「現時港股雖然起跌頻繁，但最終也會升。」

 

　　他派完定心丸，再「醒」多一支強心針。

 

　　「明年恆指會上二萬三千點，但股市仍非常反覆。」

 

　　「那些月份比較Chok呢？」

 

　　「小心2、3和10月。」

 

　　「不局限於股市，龍年有甚麼幸運號碼呢？」我等凡夫俗子最愛問Number。

 

　　「首選9字尾、次選2字尾。」他答。

 

　　我想9字尾是當運財星（2024是9運的開始）理所當然會大紅大紫；至於2仔，是未來財星1仔的未來財星。如此說豈不是近財遠財都擸埋」！

 

　　談到配合，他又從香港的「香」字找到令這城市move forward的契機。

 

　　香港經歷了三年的新冠疫情，已落後於世界其他經濟引擎，加上之前的修例事件引至內傷。今年初大眾本以為和大陸通關之後，蒼白的香港經濟會得到輸血，可惜事實不似預期，無論營商環境、旅業收益、消費市場、市民心情等都比較低迷，政府也希望從不同智庫取得令香港回勇的秘訣，我問好意先生有何高見？

 

　　他指出：成功的玄機就在香港這城市的名稱中，「香」字內藏「和」字，「香」字以「禾」為上，即以和為貴；「香」字下面的「日」字就藏了個「口」，這代表以「和」為思想的上層架構，秉持中道，凡事看兩面；執行起來，就要宣之於口，清楚解說。換句話講，關鍵在中正、中和、多溝通、多親和。」

 

　　這引起了我的沉思：在這多事之秋，百廢待興，「和」的確是一種難得的昇華、可以引領社會向前，希望以和為貴、唔使「蔽翳」啦！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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