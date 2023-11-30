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30/11/2023

家居風水選色好重要？這種顏色會引起抑鬱、情緒病？辦公室五黃災星位放錯擺設隨時招致車禍、生意損失？

#玄學 #家居風水 #命理 #風水 #相學 #家居 #顏色 #辦公室 #辦公室風水
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　在普通人的認知中，綠色本是和平兼平和的。

 

　　好多人以為家居揀這正能量顏色，肯定安全啦。原來未必，尤其是碧綠、深綠，隨時變了慘綠！

 

　　風水學有九宮飛星一派，以1至9這九個數目代表不同五行。3和4都屬木，3是三碧；4是四綠，如果在同一宮位集合了3和4，或只有其中之一，但流年又飛另一粒埋嚟，便容易引起情緒病，在這宮位睡覺或活動的人容易沮喪、抑鬱、自閉。

 

　　朋輩中有一個案例，他那十多歲的女兒年初突然不肯上學。她本來是個正常的學生，但自從一次看見同學因不用心做功課被老師說了幾句之後，便害怕上學，開始把自己關起來，後來找風水師來看，發覺這位置正有3碧和4綠飛臨，這兩星會合起來，會引起情緒不安，加上房間佈了碧綠色，木氣更旺，令她出現抑鬱、自閉的問題，父母為此擔心不已。

 

　　還有比綠色更凶的顏色，就是……你猜對了，是紅色。這在風水上可以是個危險的訊號，代表不和、破壞、災厄等，是營商大忌。

 

　　一次去探朋友，他搬進新辦公室剛半年，但最近三個月，他非常苦惱。首先，一個本來很得力的銷售主管突然和同事大吵後、過檔了生意上的頭號對手，公司的營銷部頓時人仰馬翻，失了兩個大客。這還不算，朋友的拍擋到外地自駕遊炒車，部車total loss，幸好個人尚算完整。

 

　　我到他公司時，發覺reception有一個奪目耀眼的擺設 — — 一個巨型鮮紅藝術品，意念很抽象，形狀不規則，有些角度還會折射光線。

 

　　原來這位置正是五黃災星所在，這星代表意外、災難、疾病和各種破壞。我問朋友接待處近來有人事問題嗎？他說接待員常常因病請假。

 

　　我問他這擺設甚麼時候放在這裏？原來是他拍擋三個月前買回來的，以為是「鴻運當頭」的吉祥物，須知五黃屬土，紅色屬火，火生土，會助旺五黃的氣勢，這凶星本來霸道，平時已時張大個口等待時機噬你，如今來了個紅色巨物，還會折射光線，凶上加凶，就如在公牛面前揮舞紅布，牠不衝過來「(口趙)」你才怪。

 

　　五行之色，如男女之色，都要小心處理。大紅大綠，雖然醒目，但可能「一鑊熟」！

 

 

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