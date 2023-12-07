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07/12/2023

九運玄學｜踏入九運未來20年有甚麼衝擊？邊4種人最旺？7大屬火行業特別有前景！邊個地區、方位最好？

#玄學 #九運 #2024 #下元九運 #衝突 #女性健康 #文化 #行業 #科技 #方位 #風水玄學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　九運是一個孔雀開屏、眩目璀璨的年代。

 

　　也是一個火光熊熊、展現人性極端的年代。

 

　　還有，一切都是非常快速，可以來得很突然。

 

　　2024年我們便進入九運了。風水概念上，以180年為1個正元，期間分上、中、下三元，各60年，每元又有三個運，各20年。

 

　　明年便是下元九運開局之年，我們先來看看九運的基本元素：

 

時間：由2024至2043年

卦象：離卦

五行：屬火

顏色：紅、紫

方位：南方

 

A）衝擊

 

一、火炎土燥的年份（根據每年立春八字），易有地震、海嘯、山崩土裂、火山爆發……等。

二、人性急燥，人與人之間易有矛盾。

三、國與國之間有衝突。數年前已有人討論九運是否有戰爭，現在不需要猜了。2023年、八運之尾，正上演著兩個戰爭，2024年九運還未「開張」就已烽煙不斷。

 

　　需知火是一種有攻擊性、甚至毀滅性的力量，這20年恐怕不會是太平盛世。

 

B）機會

 

一、旺甚麼人?

 

a. 五行人，對八字傾向火的人有禆益。

b. 中女抬頭，30至60歲的女性會有好大發展空間，其實女性的地位和話事權都會普遍提高。

c. 玄學界：終於發到這一界了。

d. 文化界：文人有用武之地。

 

二、旺甚麼行業？

 

　　屬火的行業會火起來，凡發光、發熱、美麗、耀目的都在此列：

 

1.    能源：電力、化學、酒類、油類、氣體、化工、塑膠。

2.    資訊：電訊、媒體、互聯網

3.    科技：人工智能、虛擬資產、區塊鏈、大數據、軟件、數碼業務、電商平台。

4.    創新：凡有突破、顛覆現狀的企業。

5.    扮靚：美容、髮型、飾物、形象、醫美。

6.    飲食：火鍋、酒吧、食肆、食物加工。

7.    光學；鐳射、放射、燈光照明、視光師。

 

　　科技和創新行業特別有景，會大紅大紫。

 

三、旺甚麼方位？

 

　　南方見山安穩：九運九紫星飛臨南方，是正神方，宜見山不宜見水。

 

　　北方見水興旺、南面正神方對面是北面零神方，會有生氣、有活力，但不一定會達，發展是肯定有的，如新界北部。

 

四、中國繼續發展

 

　　九運中國會保持引擎的動力，維持強大的氣勢。香港有此靠山，亦有機遇。

 

　　雖然目前香港的經濟未見繽紛，但只要能發揮九運熱爆的創新精神、多尋求突破，大家都可以期望奔向一個璀璨的未來。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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