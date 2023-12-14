玄學面相｜天后Miley Cyrus離婚變機遇？一種面相註定感情受傷！有才華、重情慾有哪些相學特徵？

想愛情美滿，又想自由放飛，當這矛盾擴大至不能並存時，就要「放生」自己，原來「有獎」！

流行曲全球榜霸（最多收聽歌手）Miley Cyrus 將此中的曲折和解放化為歌詞，一首Flowers （花）在逆境中綻放，最近成為Spotify Record發行首周串流量最高的歌曲，離婚的情傷竟造就了事業的高峰。

這位流量「天后」的相學特點喻示在感情方面容易受傷，卻又因觀感敏銳而靈感泉湧：

一、 眼大：浪漫、充滿幻想、對愛情有極大渴望和期盼，同時又需要極大自由度。

二、 V字面：敏感、情緒波動、對感情異常投入，有利音樂藝術等的創作。

三、 鼻高鼻窄：鼻高，比較自我、自尊心強；但鼻窄，又倚賴人、需要被寵。

四、 唇厚：重情慾、要人陪玩、陪睡。

只看這組合，便知一定極有個性、極有故事！

「花」的Punch line引起了無數人的共鳴：

“ I can love me better than you can.” （我可以愛自己、比你愛得更好。）

這豪情妙語當然給予不少人力量，但這句的前世今生就展示了人性的矛盾。

原來Miley的初稿本是：

「你可以愛我、比我自己更好。」

她本來是想和前夫 Liam Hemsworth 復合的，但他還是選擇結束這11年的婚姻，她則選擇在前夫生日那天發行這首歌！

這遺憾也寫進歌裏：

「我不想和你分手、不想和你爭吵，我哭了……」

然後她在淚水中想通了：

「我可以買花給自己、在沙灘上寫自己的名字、自己和自己說話，這些話你從來都不懂。我可以孤身起舞、自己牽著自己的手，愛自己、比你愛得更好。」

但新生又與舊痕同在：

「我把指甲塗成櫻桃色，去襯你留下的玫瑰。」

人生充滿矛盾，愛情本多曲折，這面相更注定要面對愛情的跌宕起伏，今次的波濤洶湧被鑄鍊成金曲，情傷的醒覺竟造就了黃金的轉折。