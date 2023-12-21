玄學面相｜被人呃、易中騙案都有樣睇？2大身體語言即揭你有「老襯」潛質！這種睡姿性格可愛、易被利用！

真是令人驚心動魄……地笑了出來。

一天在紅隧入口看見個勁大廣告牌，「尖叫」著：

「你今日俾人呃咗未？」

政府雖然努力宣傳，但受害人仍然一浪接一浪地「蒲」出來。可見老千界是如何靈活變陣兼且勤奮開工！

談到騙，中國玄學和西方的身體語言學，都有觸及。

有兩種動相就揭示「老襯」的潛質：

一、口常開：你若留心觀察，會發覺在公共交通工具上，不少人會「無啦啦」地張開了口，這不自覺的現象，源自缺乏警惕性和紀律性，這種人最喜歡說話，不只口沒遮攔，還擅長搬弄是非（因為愛說話，需要彈藥），可見本身質素不高，因此更愛聽好說話，一旦騙徙誘之以餌、冧之以讚美，必死！

二、腳常抖：有些人無論何時何地，隻腳都un個不停，看似有柏金遜症，正切合相學上「人搖福薄，樹搖葉落」的說法，人品上有以下缺點：

a. 性格浮誇：做人做事不踏實，有幾分便說十分，強項是「煲」大事情，萬事都拍硬心口，信唔過！

b. 行險僥倖，又好享受，最好不勞而獲，他根本不想付出，只想收割，因此也容易被騙徒收割。

至於西方的身體語言，則從心理分析角度，看不同姿勢所透露的潛意識訊號。

英國心理學家Annabel Knight 在《每日郵報》中透露：睡姿能顯示一個人的心態、個性、不安全感和與人的關係，人們在日間可以掩飾自己的真性情、真感受，但在睡眠時，顯意識退位，真我便會流露出來。

她談及一種比較少人採用的睡姿，名為「木頭式」(The Log)，就是側卧、雙腳垂直、兩手放在身旁，（the log）整個人像一塊長長的原木打樁落地一樣。她認為這種睡姿的人多是正向思維，社交活潑、受人歡迎，由於性格可愛，輕鬆親和，對人缺乏防範意識，便讓別人有機可乘，容易被騙、被利用。

由作者提供

以上提及容易中招的人有三類：低B的、僥倖的、善良的。其實前二者，無論是揀員工、揀老公（或伴侶），都要避之則吉；至於第三款，是現今世代不多見的品種，要重點保護！