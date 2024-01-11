龍年運程 | 立春八字分析！國際衝突繼續？經濟難有起色？地產疲弱、金融動盪不安！哪些屬水、木、火行業有生機？

世界有點亂，經濟有點弱，似暖還寒，撇開表面的浮華，人人都在辛苦經營，除了軍火商之外。

若從2024年立春八字找啟示，整個局可能得個「鬥」字，而且包藏禍心，時辰一柱上下皆為金，是炸彈材料，一個唔覺意，爆炸起來可以好「甘」。

立春八字如下：

年 甲（木） 辰（土）

月 丙（火） 寅（木）

日 戊（土） 戌（土）

時 庚（金） 申（金）

這副八字的用神是水、木、火，簡單來說戊土是這八字的主角，春天的厚土需要木來疏通、陽光（火）來照射和水來滋潤，這樣萬物才能生長。

這四柱中前兩柱是木火，後二柱是土金、兩個陣營差不多勢均力敵，天干的甲木、丙火、戊土、庚金全部都在地支有根，即都不是繡花枕頭、都有紮實的基礎，鬥起上來，互不相讓，春夏木火旺，局面還算平穩（雖然間中響警報），但秋天金惡，恐怕有大事發生。

引申到時局，相信國際間仍然有衝突，真正而持久的和平依舊遙不可及，大國們表面說溝通對話，實則劍拔弩張，立春八字的對決，亦反映在五花八門的制裁，和供應鏈的撕裂與重組上。

在這樣的大背景下，經濟難以從走出COVID陰霾後茁壯成長，依舊營養不良，掙扎求生。

但世界仍然會運行，世人仍然要搵食，行業中哪些會紅、哪些會黑，我們且從立春八字的喜神和忌神找點端倪：

地產屬土，繼續疲弱，除非自住，否則無謂入市，免招「撻訂」或負資產之險。

金融屬金，亦動盪不安。當然不會人人都輸，但老實說，散戶有多少是贏家？有斬獲的多是大戶，他們資訊豐足、資源充足，隨時在市場舞高弄低，平日在國際形勢沒有這麼嚴峻、地緣政治沒有這麼火爆時，散戶還可能在大鱷的齒縫執到少少肉碎，現在好容易變成即食點心。

屬水、木、火的行業則有生機：

水：舉凡有流動、漂游、易變性質的行業都屬水，這包括旅遊、搬運、物流、前線採訪、偵探、特技表演、運動……等。

直接與水有關的當然也在這類別，例如航海、漁業、水利、冷藏、潔洗業、掃除業、泳池、浴室、釣魚器具等。

木：包括與護理、醫療、培養、文化、藝術的範圍，例如護老、教育、藥業、裝修、園藝、林業、宗教、茶業、酒類、紙業、出版、服裝、畫廊、布業、公務員、人才培訓、食品製造等。

火：發光、發熱、與美麗有關的行業都在此列，包括能源、電力、電器、煤炭、化學、鐳射、科技、創科、塑膠、照明、光師、火鍋、美容、理髮、飾物、資訊、軟件、網站、電子業務……等。

根據水、木、火行業的特色，又可引申為下列搵錢契機：

（1）水主流動，亦喻頻撲，龍年賺得多是辛苦錢。

（2）令人美麗（火），令人有庇蔭（木）的事業都會有發展，所以令人靚、令人開心、令人安心的行業大行其道。

龍年可以在動中取財、在美中取財、在愛中取財……