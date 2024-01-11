  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/01/2024

龍年運程 | 立春八字分析！國際衝突繼續？經濟難有起色？地產疲弱、金融動盪不安！哪些屬水、木、火行業有生機？

#玄學 #國際時局 #龍年 #行業 #衝突 #運程 #機會 #經濟 #2024年 #風水玄學 #Pantry熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　世界有點亂，經濟有點弱，似暖還寒，撇開表面的浮華，人人都在辛苦經營，除了軍火商之外。

 

　　若從2024年立春八字找啟示，整個局可能得個「鬥」字，而且包藏禍心，時辰一柱上下皆為金，是炸彈材料，一個唔覺意，爆炸起來可以好「甘」。

 

　　立春八字如下：

 

　　年　甲（木）　辰（土）

　　月　丙（火）　寅（木）

　　日　戊（土）　戌（土）

　　時　庚（金）　申（金）

 

　　這副八字的用神是水、木、火，簡單來說戊土是這八字的主角，春天的厚土需要木來疏通、陽光（火）來照射和水來滋潤，這樣萬物才能生長。

 

　　這四柱中前兩柱是木火，後二柱是土金、兩個陣營差不多勢均力敵，天干的甲木、丙火、戊土、庚金全部都在地支有根，即都不是繡花枕頭、都有紮實的基礎，鬥起上來，互不相讓，春夏木火旺，局面還算平穩（雖然間中響警報），但秋天金惡，恐怕有大事發生。

 

　　引申到時局，相信國際間仍然有衝突，真正而持久的和平依舊遙不可及，大國們表面說溝通對話，實則劍拔弩張，立春八字的對決，亦反映在五花八門的制裁，和供應鏈的撕裂與重組上。

 

　　在這樣的大背景下，經濟難以從走出COVID陰霾後茁壯成長，依舊營養不良，掙扎求生。

 

　　但世界仍然會運行，世人仍然要搵食，行業中哪些會紅、哪些會黑，我們且從立春八字的喜神和忌神找點端倪：

 

　　地產屬土，繼續疲弱，除非自住，否則無謂入市，免招「撻訂」或負資產之險。

 

　　金融屬金，亦動盪不安。當然不會人人都輸，但老實說，散戶有多少是贏家？有斬獲的多是大戶，他們資訊豐足、資源充足，隨時在市場舞高弄低，平日在國際形勢沒有這麼嚴峻、地緣政治沒有這麼火爆時，散戶還可能在大鱷的齒縫執到少少肉碎，現在好容易變成即食點心。

 

　　屬水、木、火的行業則有生機：

 

　　水：舉凡有流動、漂游、易變性質的行業都屬水，這包括旅遊、搬運、物流、前線採訪、偵探、特技表演、運動……等。

 

　　直接與水有關的當然也在這類別，例如航海、漁業、水利、冷藏、潔洗業、掃除業、泳池、浴室、釣魚器具等。

 

　　木：包括與護理、醫療、培養、文化、藝術的範圍，例如護老、教育、藥業、裝修、園藝、林業、宗教、茶業、酒類、紙業、出版、服裝、畫廊、布業、公務員、人才培訓、食品製造等。

 

　　火：發光、發熱、與美麗有關的行業都在此列，包括能源、電力、電器、煤炭、化學、鐳射、科技、創科、塑膠、照明、光師、火鍋、美容、理髮、飾物、資訊、軟件、網站、電子業務……等。

 

　　根據水、木、火行業的特色，又可引申為下列搵錢契機：

 

（1）水主流動，亦喻頻撲，龍年賺得多是辛苦錢。

（2）令人美麗（火），令人有庇蔭（木）的事業都會有發展，所以令人靚、令人開心、令人安心的行業大行其道。

 

　　龍年可以在動中取財、在美中取財、在愛中取財……

 

 

 

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #國際時局 #龍年 #行業 #衝突 #運程 #機會 #經濟 #2024年 #風水玄學 #Pantry熱話

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk