龍年運程｜龍年2024立春八字分析：破財容易聚財難？投資、社交、生活要注意甚麼？應對龍年挑戰3大秘訣公開

2024甲辰年將是一個大家可以自己放飛的一年，盡量給自己多點空間，勤未必有功，戲未必無益，因為努力籌劃、使勁耕耘，也可能事半功倍。

龍年為甚麼會如此低效益呢？

讓我們從立春八字找尋線索。

年 甲（木） 辰（土）

月 丙（火） 寅 （木）

日 戊（土） 戌（土）

時 庚（金） 申（金）

關於這八字的結構和用神，詳見上期。

此局有3大特點：

（一） 明顯有兩幫勢力，木火對金土，勢均力敵，春夏木火佔上風、大局尚穩；但秋天銳金脫鞘而出，恐有禍患。

（二） 此局缺水，偏燥，全世界都比較燥，鬥爭仍不斷。

（三） 此局中水亦為財星（真係水為財咧），在缺水的情況下，破財容易聚財難。

如何在逆風之中，「䟴䟴腳」過日辰呢？「秘笈」如下：

1. 吃喝玩樂

由於立春八字財星不彰，既微弱又不透干，所以不少人會在龍年耗財，既然有些財是注定會化水的，還不如和好朋友吹水，或者送禮給自己喜歡的人、這就應了破歡喜財 —— 自己快樂、人家開心。

2. 自我增值

龍年搵錢不容易，而且會失預算，埋門一腳才「撻Q」，因此搵錢態度，不要太緊張、太進取，與其枉費心力，不如進修、既出錢又出力，同時應破財和辛苦。「整靚」個CV，可以為九運有景的年份作準備，為了飛龍在天，而家增值下先。

3. 搬錢遊戲

雖然預計今年美聯儲會減息，但相信步伐會審慎，如果我們注意鎖定「肥美」的定期存款利息，在現今易蝕難賺的環境下，不失為「穩賺不賠」的招數。大家可以密切留意不同銀行因自身資本需求而推出的新款定存優惠，相信勤力兼有閒的朋友，仍能捕捉超筍offer，這樣將身家搬來搬去，出出入入，樂此不疲，多走點路、開拓財路，年尾埋單計數，可能這些獨自經營「財富物流」生意模式的朋友，會變成「投資達人」呢！

以上是應對龍年挑戰的三大秘訣 —— 頻撲、安全、開心，乃活好2024年的最佳attitude，既砌低inflation ，又可以響應努力消費、日夜繽紛！