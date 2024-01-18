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18/01/2024

龍年運程｜龍年2024立春八字分析：破財容易聚財難？投資、社交、生活要注意甚麼？應對龍年挑戰3大秘訣公開

#玄學 #立春八字 #2024年 #Pantry熱話 #風水玄學 #運程 #龍年 #甲辰年
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　2024甲辰年將是一個大家可以自己放飛的一年，盡量給自己多點空間，勤未必有功，戲未必無益，因為努力籌劃、使勁耕耘，也可能事半功倍。

 

　　龍年為甚麼會如此低效益呢？

 

　　讓我們從立春八字找尋線索。

 

年　甲（木）　辰（土）

月　丙（火）　寅 （木）

日　戊（土）　戌（土）

時　庚（金）　申（金）

 

　　關於這八字的結構和用神，詳見上期。

 

　　此局有3大特點：

 

（一）    明顯有兩幫勢力，木火對金土，勢均力敵，春夏木火佔上風、大局尚穩；但秋天銳金脫鞘而出，恐有禍患。

（二）    此局缺水，偏燥，全世界都比較燥，鬥爭仍不斷。

（三）    此局中水亦為財星（真係水為財咧），在缺水的情況下，破財容易聚財難。

 

　　如何在逆風之中，「䟴䟴腳」過日辰呢？「秘笈」如下：

 

1.    吃喝玩樂

 

　　由於立春八字財星不彰，既微弱又不透干，所以不少人會在龍年耗財，既然有些財是注定會化水的，還不如和好朋友吹水，或者送禮給自己喜歡的人、這就應了破歡喜財 —— 自己快樂、人家開心。

 

2.    自我增值

 

　　龍年搵錢不容易，而且會失預算，埋門一腳才「撻Q」，因此搵錢態度，不要太緊張、太進取，與其枉費心力，不如進修、既出錢又出力，同時應破財和辛苦。「整靚」個CV，可以為九運有景的年份作準備，為了飛龍在天，而家增值下先。

 

3.    搬錢遊戲

 

　　雖然預計今年美聯儲會減息，但相信步伐會審慎，如果我們注意鎖定「肥美」的定期存款利息，在現今易蝕難賺的環境下，不失為「穩賺不賠」的招數。大家可以密切留意不同銀行因自身資本需求而推出的新款定存優惠，相信勤力兼有閒的朋友，仍能捕捉超筍offer，這樣將身家搬來搬去，出出入入，樂此不疲，多走點路、開拓財路，年尾埋單計數，可能這些獨自經營「財富物流」生意模式的朋友，會變成「投資達人」呢！

 

　　以上是應對龍年挑戰的三大秘訣 —— 頻撲、安全、開心，乃活好2024年的最佳attitude，既砌低inflation ，又可以響應努力消費、日夜繽紛！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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