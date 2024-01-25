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25/01/2024

生肖運程2024 | 龍年屬龍事業財運平穩、從事這3方面工作有利！本命年自刑情緒易受影響點改善？龍族投資切忌一件事

#玄學 #2024年 #龍 #吉星 #風水玄學 #甲辰年 #Pantry熱話 #生肖 #凶星 #運程 #龍年
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　龍年出世，真是有辣有唔辣。

 

　　好處是氣場強大，天生有做領導的DNA，除了在「潛龍勿用」期間要躲在水底之外，龍族大多好勝好強好話事，因此會享受到社會對強者的仰望和優越感。

 

　　壞處是他們對自己、或世界對他們都很有要求，偏偏他們又比較任性、甚至猖狂，往往愛得澎湃、死得慘烈，容易嘗到打掉門牙和血吞的飲恨。

 

　　龍是海陸空三棲的神秘吉祥物，今年會飛嗎？

 

　　龍族今年未必叱吒風雲、可能只是雲淡風輕！

 

　　事業和財運都比較平穩，吉星有「歲駕」和「華蓋」，都算不上是轟烈的力量，但龍族會受人尊重。「華蓋」尤有利於從事藝術、宗教、文藝方面的工作。若追求精神滿足的，今年會有深度的感悟；追求物質收益的，會有貴人助力，因有「金輿」星，即高官或顯貴的靚車，揩到邊都有益處啦。

 

　　但今年要注意：

 

一.    不能像一向那般飛揚拔扈，要優雅克制一點，因為「金輿」、「歲駕」、「華蓋」等都與高貴身份和地位有關，所以今年不宜任性放縱、像平日般任意打橫行，否則連這些福利都無埋！

 

二.    龍在本命年自刑（辰辰刑），所以可能情緒麻麻，偶爾會自閉、沮喪和無奈，內心容易糾結、多疑，自己嚇自己、自己折磨自己，適宜自我心理輔導。其實龍仔龍女通常都頗優秀的，要多欣賞自己擁有的一切，不要因一時的低谷而不快。

 

三.    投資小心，龍族喜歡「天龍行空」的幻想，走運時是一條龍、失運時可能變一條蟲。肖龍的本年未必有飛黃騰達的底蘊，投資尤其不要靠想像，要認真做功課，沒有足夠把握就忍手吧。

 

四.    肖龍的今年遇凶星「劍鋒」、「三刑」和「黃幡」。

 

　　「劍鋒」指易為利器所傷，今年處理刀剪要特別小心，用開信刀或拿白紙都可能鎅親。

 

　　「三刑」指牢獄之災、病災、婚災（原來婚姻都可以是一場災難，不過想落不無哲理）、車禍、官非……等，範圍雖然廣泛，但普通人只要待人接物、駕車走路比較謹慎，也不見得會「入冊」。

 

　　「黃幡」會令人有點失魂落魄、感到壓力。

 

　　龍族在龍年要多方面開解和開放自己，不要用一貫「人中之龍」的姿態面對世界，轉一個彎，就有不同風景。

 

 

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