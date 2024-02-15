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15/02/2024

生肖運程2024｜龍年十二生肖運程(三)：馬、羊、猴、雞、狗、豬！肖馬做一件事化血光之災！屬雞桃花帶煞！肖豬事業感情皆如意但易樂極生悲？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　上期談及老鼠有權力、牛仔有馬仔、老虎有機遇、兔仔有正財、蛇族有喜事。今期照顧埋其他生肖，可謂各自各精彩：

 

馬：有辦法

 

　　今年真的未必龍馬精神，因為龍族和馬族都未能保持平日的尊貴和奔放。

 

　　馬仔今年會經歷沉澱期和維修期，「血刃」代表可能要入廠小修理，Tune返好副「偈」。馬仔本來鍾意周圍走，要小心交通意外，因有「災煞星」。為防止不測，最好去做體檢和捐血，流點馬血可能應了血光之災。

 

　　有異於駿馬平日的志氣昂揚，今年的「喪門」、「浮沉」等黑暗勢力會擴大心中的陰暗面，馬兒可能鬧點情緒，弄到人翻馬倒。幸好有萬能解藥「天解」星，以一敵萬，馬仔無有怕！

 

有貴人

 

　　羊仔今年貴人助力澎湃，做起事來水到渠成，可謂柳暗花明。別的生肖有意栽花花不發，她卻無心插柳柳成蔭，這天掉下來的禮物要多得「天乙」「太陰」兩顆貴人星。創業者容易得女性金主或拍檔的支持，揀選與美麗或女性有關的行業有著數。並非初創的羊咩，會受到上司或客戶的賞識，因此事業会更上一層樓。

 

　　此外「太陰」亦是財星，加上「玉堂」，今年財運還不错。

 

猴：有遠財

 

　　馬騮仔今年要帶備望遠鏡，因生肖與龍遙合，會有遠方貴人幫助，對從事跨國貿易或網上生意的特別有利。但此助力只利正財，不要去外國賭博。

 

　　吉星「三台」有助事業上的氣勢，容易得到支持。但猴子同時亦集齊是非之星，包括「五鬼」、「官符」、「地煞」，幸好只是小問題、小煩惱而已，馬騮好動，好快就把不快拋諸腦後，又再快樂地周山走。

 

雞：有桃花

 

　　肖雞的人一向喜歡探索、尋找新機會，今年的生態環境會引致雞肥屋潤，因雞（酉）與龍（辰）合，今年特別如意，可谓精氣神足，「月德」「官符」令雞族在謀事和與人合營或協商中異常順暢，收穫豐盛，有成就感和實際收益。

 

　　雞因有鮮豔羽毛，愛扮靚又吸睛，龍年更遇到「桃花」「咸池」兩顆重磅桃花星，可謂魅力沒法擋。但不要周圍放電，「小耗」和「死符」喻示可能桃花帶煞，任何關係都要向長遠想、以誠意開始、以信用維持。

 

狗：有變化

 

　　狗（戌）因與龍（辰）沖，今年要適應新環境、新事物、新人物、新模式，舉凡事業或感情方面都容易有變，偏偏狗仔喜歡既定的軌跡、固定的人事，所以會有一些「陣痛」。事業方面可能轉工或轉崗位，要習慣新人事、新作風，因有「國印」照住，愈轉愈好、步步高陞。感情方面，恐有拗撬，甚至分手。不過狗仔是忠誠的伴侶，若被人飛，那是對方的損失。

 

　　凶星有「歲破」、「欄桿」、「豹尾」，都是小阻滯而已，有「國印」的通行證，容易過關，但「大耗」一星則不可小覷，恐怕要破財，如果看到心儀的物業，價錢又筍的，選擇購買自住，可以考慮。

 

豬：有福氣

 

　　豬仔今年執到條好籤，事業感情兩者皆如意。

 

　　事業上仗著「紫微」星，可以稱皇稱帝，還有「龍德」貴人星，權位上有閃亮的提升。感情方面有「紅鸞星」這正桃花星，姻緣順暢，可能拉埋天窗，就是未步入教堂，也可能遇到意中人，享受拍拖的甜蜜。

 

　　雖然好事接踵而來，但豬仔愛享受、喜玩樂、湊熱鬧，有時真會「傻豬豬」做傻事，變成「慘豬豬」，小心樂極生悲，因有「暴敗」、「天厄」、「亡神」這些破壞王，凡遇到牌面太靚、故事太正的人和事，都要細心觀察、詳細調研，小心抉擇。

 

　　在此祝各位龍騰虎躍、成就超卓！

 

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