九運2024｜時尚界以火辣極端風格迎接九運？烈焰红唇、金飾鑽石是源於對現實極端逃避？還是顛覆沉悶時尚？

九運來臨，既閃爍又燥動，時尚界也以鮮明的浪潮來迎接。

鮮紅、火辣、閃動、耀眼、高調至滿溢流瀉的程度……

這就是九運的表徵，連時裝都開始追求奢華的極致、Over-the-top的吸睛。

流行多年的品味標杆本來是乾淨矜貴Look — 不張揚、不喧鬧。天橋上當然要有標奇立異的作品，然而品味圈中大多崇尚簡約得體。

但去年秋冬，社交媒體開始起時裝革命，認為這流行已久的乾淨自然Look，已經顯得有點蒼白，於是來了一個U-turn，改而追捧皮草、紅唇、紅甲、豹紋和五0六0年代的高、鬆、圓、大髮型。

去年十月，美國新澤西網紅Sarah Arcuri 表示這樣的打份令她充滿信心和能量，她的典型裝扮是古典皮草、高跟皮靴、耀目金飾和超大太陽鏡。

化妝方面，向上斜飛的黑眼線和清楚勾畫的紅唇是標準造型，飾物則以金和鑽石為主，頸鍊、戒指等愈多愈好，直情有點炫富「曬命」感！

Arcuri 形容這樣的裝扮為「大膽、硬淨、冇有怕、話之你。」覺得是一種解放、一種樂趣。

獲艾美獎女星 Drea de Matteo 亦認為這是力量的表現、顛覆了社會對女人的傳統看法。

名媛兼名模 Hailey Bieber 是潮流先鋒，一早就以長得不能再長的皮草、短得不能再短的迷你裙、和涼得不能再涼的露趾高跟涼鞋營造強大的氣場。

有社會觀察者認為這大膽的潮流是源於對經濟衰退憂慮的反響，要逃避現實——極端的逃避。亦有人認為是一種顛覆，因為厭倦了乾淨風格的沉悶，其實乾淨Look也不容易做得好，要有完美的皮膚和完美的秀髮，現在這個生猛活潑、鮮明但有點失控的風格，反而容易炒埋一碟，當然，你也要有適量的勇氣。

這種華麗燥動的Style正好為火紅的火運掀起序幕，九運是火辣、艷紅、極端而顛覆的，難怪這奢華亮麗、「話之你死」的風格，完全迎合氣勢行先的九運，俗艷、瀟灑、無懼。且看這是個華麗的進場、還是短暫的過場……