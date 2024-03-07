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07/03/2024

測字占卜｜測字最常見方法：分拆法！可預知大事結果？到底是集推理、考文字功力的遊戲定全無根據？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　測字是一種集合推理能力和理解文字功力的遊戲，重點在觸機，有看時、看景、看物、看人而靈機一觸的妙趣，在普通人來看，全無脈絡，但卻往往是有根據的神來之筆。

 

　　古代娛樂方式不多，文人雅士除了詩酒唱酬、曲水流觴之外，還偶爾玩玩測字。

 

　　據傳測字之風南北朝已有，又稱「拆字」、「破字」、「相字」，南北朝「顏氏家訓」提及「破字經」，徐珂「清稗類鈔」記述：

 

　　「拆則有分析之意，測則有推測之意，為占法之一種。」

 

　　分拆法是測字中最常見的方法之一。

 

　　例如上周在財政預算公布之前，有人問會否「撤辣」，那人剛好看到窗前供的玫瑰技上尚有刺未除，便以「刺」字問事，也有刺探的意思，那麼「刺」字是「辣」字飛走了「辛」字，即走辣，而「丨亅」是刀，亦可解作不只是減辣，而是大刀關斧地全撒。以上純屬杜撰，方便舉例而已，並沒有先知。

 

　　古代有不少測字高手，流傳下來一些精彩案例。其中一項記載著時間、人物、地點，相信有點可靠性，不過大家也不必深究，娛樂一下算了。

 

　　安徽出名人傑地靈、名家輩出，孕育了桐城派、建安文學、龍城畫派、徽文化、皖江文化等，原來也出了些測字高手。

 

　　話說乾隆庚戍年（1790年）的會試，開了萬壽恩科（清代除平常例試外，逢朝廷慶典會特別開科考試。）正科與恩科合併舉行。

 

　　還未放榜之際，一眾安徽才俊雲集在翟公樹家中（翟公樹的官職是編修，正七品，配置在儲備人才的翰林院），翟公提出和安徽士子玩個拆字遊戲，出了一個「道」字，問金榜中有幾名安徽進士？

 

　　一個名叫胡先聲的考生先聲奪人地答：十名，而且摘魁得會元（第一），而他自己也在榜上。

 

　　大家問他何以有此結論，他解釋說：「道」字有「進」字的框子（部首），上加首字，便是進士之首，那不就是第一嗎？再拆開「首」字，上方兩點為八，中間是「一」字，下方一個「自」字（八加一再加一），不就十名嗎？

 

　　至於他怎知自己也榜上有名呢？就是因為那個「自」字。

 

　　放榜之日，三個預言全中。

 

　　其實這也真不易猜中，當年全國共錄取102名進士，而安徽一地已佔十名，點估？此屆的會元是朱文翰，為安徽歙縣人，同是安徽出身的胡先聲排三十九名。

 

　　現代人玩手遊多過寫字，又兼簡體流行，測字這門學問，不知會否湮沒在時代的浪潮中，成為傳說的一部份……

 

 

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