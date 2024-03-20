龍年運勢 ︳立春八字木火旺盛注意健康！龍年八字缺水易患哪些屬火疾病？1個動作解決情緒不穩

2024年是急燥的一年，立春八字木火旺盛，剛好為屬於離卦（火）的九運拉開序幕，開啟一個「火紅」的年代。

本期集中火力研究2024龍年在健康方面的部署，我們可以從五行的互動中找到一些線索。

2024年立春八字有三個特點：

1. 火旺

2. 以金為病

3. 以食神為忌

現針對這三個特點，探索它們在中醫和玄學上的喻意：

1. 心血眼舌

龍年八字缺水，少了水的調候滋潤，加上火勢有木助旺，因此八字偏燥，容易有以下屬火的疾病：

a. 心腦血管、高血壓、心臟問題。

b. 眼疾：不要老是擁抱手機，尤其是晚上，傷眼。有機會就親近大自然、親近綠色。

c. 中暑：世界變熱了，是沸騰的年代，烈日當空的夏日，小心曝曬。

d. 舌病：容易有舌炎、痱滋、舌頭邊緣腫痛……等等，不要過量吃煎炸食物，避免熬夜。

e. 牙齒：牙痛、牙齦發炎。

（圖片來源：Envato）

2. 呼吸系統

龍年八字中，金是破壞王，所以也要小心屬金的疾病。金主氣，涉及呼吸系統，金病包括：

a. 氣促、呼吸不順、胸悶、胸痛。

b. 哮喘、咳嗽。

c. 痰濕、水腫。

d. 鼻塞、鼻敏感。

e. 喉癢、喉痛。

f. 失聲、音啞。

g. 肺病、感冒、傷風。

（圖片來源：Envato）

3. 情緒波動

立春八字以食神為忌，大家今年容易出現以下情況：

a. 好逸惡勞，「蛇」得就「蛇」，「蛇」不到就不順氣。

b. 多愁善感，有時想著昔日光輝，感受不到現在的幸福感。

c. 沉溺於幻想，正是「想就天下無敵，做就無心無力」，會有壯志難伸、懷才不遇之感。

食神為忌，會令人情緒波動，和決定輕率，所以今年不要輕舉妄動，事業和理財都要保守，不要搞事、不要賣弄小聰明。

由於情緒不穩、投資不利，注定要浪費精神、破點小財是應數的方法，可以做一些自己喜歡的事——搞一大輪又沒甚麼結果的事，例如焗蛋糕，準備時間長，吃的時間短，可能忙得一頭煙，但有成就感。

龍年大家都要保重「龍體」，避免墜入火（病的）坑，多做令自己愉悅的「無謂事」，安撫情緒、享受人生！