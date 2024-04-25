  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

25/04/2024

八字分析 | 甚麼叫「金水多情」？甚麼八字易「財色兼收」？教你從八字日主五行睇誰最聰明！邊個最聚財？

#玄學 #八字 #風水玄學 #風水 #五行 #聚財 #聰明
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　「金水多情」並非指多金「叠水」便有資格多情，這是常識，不需開盤。這詞驟眼看來有點纏綿悱惻，其實是八字中一個有趣的格局，意指五行比例中金水較多。通常來說，命主顏值會較高，多皮膚白滑、眉目清秀，而且鼻樑高聳、身材高䠷，因此無論輪廓或體態，都較出眾，本身已經很吸睛，再加上愛浪漫、重情慾，所以予人亮麗多情的感覺。

 

　　認識一位癸水日主的美女，在這經濟低迷之際，竟然「財色兼收」！

 

　　話說這位美女的情史曾經多姿多彩，離了兩次婚，拍了N次拖，去年四十有五，拍緊烏蠅。

 

　　又因三年疫情及之後經濟不景，大大影響了她的保險生意，事業一度陷入低谷。幸好去年冬至之後，大運一轉，天降財神。

 

　　在一個理財產品展覽中，她遇上了生命中的「金主」，他對美人一見鍾情，翌日約見，為表誠意，他把所有人類可以購買的保險全都買了，連狗狗也受益！他不只大灑金錢，還企圖浪漫，在今年情人節要送她一份厚禮，最初提議名牌包包、她不要；那麼名錶吧，她早有；一萬股恒生應該夠實際咧啩，她也拒絕，然後回一句：「我只要你！」

 

　　最後他送她一層樓和一顆承諾永遠不變的心！

 

　　這示範了癸水如何多情，又因「水主智」的天賦，結果愛情資產兩豐收。

 

　　想知道自己多情或多金與否，可從八字找到端倪。

 

　　其實八字日元（註）的五行，很能反映一個人的性格傾向和處事作風，日元就是八字排開之後、日柱的天干。

 

日元的五行啟示：

一、水（壬、癸）：水主智

　　水流動不息，水日主的人有洞察力、適應力和領導能力，對美亦有獨特的欣賞力，順境時講求生活情趣；逆境時能冷靜面對，懂賺錢也懂花錢。

 

二、木（甲、乙）：木主仁

　　木本性剛直、本質柔和，積極向上，有生長、培育、護蔭的力量，注重原則，仁慈為本，思想普遍傾向非物質。

 

三、火（丙、丁）：火主禮

　　火性急而有溫度，熱心助人，有發光、發熱的魅力，能驅寒保暖，也是文明、文化的象徵，所以與禮有關。具賺錢能力，但不一定持久。

 

四、土（戊、己）：土主信

　　土載四方，是萬物之母，平穩固定，所以主信。但有時也太固定了，一成不變，可靠亦可能固執，但就因為這份堅持，若論積聚財富，一流！

 

五、金（庚、辛）：金主義

 

　　金性堅、人硬淨，有正義感，豪爽也剛烈，善辯而鋒利，剛毅不認輸，有時太進取，財運多起伏。

 

　　八字中金水都多，會多情多慾。至於人生是多姿多彩、還是任性濫情，就要看用神是否得力了。

 

　　日主的五行，各有其力量及天賦，善用本質、避開缺失，則財運感情運都大吉。

 

註：要找自己的日元，可下載免費的開八字Apps，輸入自己的出生年、月、日、時和性別，便可以找到自己的八字，日主就是日柱的天干，即在八字命盤上一排、註明是「元男」或「元女」的那個字。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #八字 #風水玄學 #風水 #五行 #聚財 #聰明

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk