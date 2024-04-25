八字分析 | 甚麼叫「金水多情」？甚麼八字易「財色兼收」？教你從八字日主五行睇誰最聰明！邊個最聚財？

「金水多情」並非指多金「叠水」便有資格多情，這是常識，不需開盤。這詞驟眼看來有點纏綿悱惻，其實是八字中一個有趣的格局，意指五行比例中金水較多。通常來說，命主顏值會較高，多皮膚白滑、眉目清秀，而且鼻樑高聳、身材高䠷，因此無論輪廓或體態，都較出眾，本身已經很吸睛，再加上愛浪漫、重情慾，所以予人亮麗多情的感覺。

認識一位癸水日主的美女，在這經濟低迷之際，竟然「財色兼收」！

話說這位美女的情史曾經多姿多彩，離了兩次婚，拍了N次拖，去年四十有五，拍緊烏蠅。

又因三年疫情及之後經濟不景，大大影響了她的保險生意，事業一度陷入低谷。幸好去年冬至之後，大運一轉，天降財神。

在一個理財產品展覽中，她遇上了生命中的「金主」，他對美人一見鍾情，翌日約見，為表誠意，他把所有人類可以購買的保險全都買了，連狗狗也受益！他不只大灑金錢，還企圖浪漫，在今年情人節要送她一份厚禮，最初提議名牌包包、她不要；那麼名錶吧，她早有；一萬股恒生應該夠實際咧啩，她也拒絕，然後回一句：「我只要你！」

最後他送她一層樓和一顆承諾永遠不變的心！

這示範了癸水如何多情，又因「水主智」的天賦，結果愛情資產兩豐收。

想知道自己多情或多金與否，可從八字找到端倪。

其實八字日元（註）的五行，很能反映一個人的性格傾向和處事作風，日元就是八字排開之後、日柱的天干。

日元的五行啟示：



一、水（壬、癸）：水主智



水流動不息，水日主的人有洞察力、適應力和領導能力，對美亦有獨特的欣賞力，順境時講求生活情趣；逆境時能冷靜面對，懂賺錢也懂花錢。

二、木（甲、乙）：木主仁



木本性剛直、本質柔和，積極向上，有生長、培育、護蔭的力量，注重原則，仁慈為本，思想普遍傾向非物質。

三、火（丙、丁）：火主禮



火性急而有溫度，熱心助人，有發光、發熱的魅力，能驅寒保暖，也是文明、文化的象徵，所以與禮有關。具賺錢能力，但不一定持久。

四、土（戊、己）：土主信



土載四方，是萬物之母，平穩固定，所以主信。但有時也太固定了，一成不變，可靠亦可能固執，但就因為這份堅持，若論積聚財富，一流！

五、金（庚、辛）：金主義

金性堅、人硬淨，有正義感，豪爽也剛烈，善辯而鋒利，剛毅不認輸，有時太進取，財運多起伏。

八字中金水都多，會多情多慾。至於人生是多姿多彩、還是任性濫情，就要看用神是否得力了。

日主的五行，各有其力量及天賦，善用本質、避開缺失，則財運感情運都大吉。

註：要找自己的日元，可下載免費的開八字Apps，輸入自己的出生年、月、日、時和性別，便可以找到自己的八字，日主就是日柱的天干，即在八字命盤上一排、註明是「元男」或「元女」的那個字。