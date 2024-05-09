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09/05/2024

玄學面相 | 撲火專家Trouble Shooter有樣睇？這個面相特徵代表有胸襟、焦點、力量！於情場、商場都能做贏家

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　一個熱浪迫人的下午，我「無情情」被拉進男女關係的鬥獸場作旁觀者，見識到拍案驚奇的一幕。

 

　　認識一對夫婦，丈夫這天突然十萬火急找我。

 

　　「救命呀！我俾一個女人追殺。」

 

　　「點解？」

 

　　「佢係我下屬，上個月出差，我同佢發生咗關係。佢剛才約我出嚟，要我離婚，我唔肯，佢話而家上我老婆寫字樓大鬧，鬧到佢肯離婚為上。」

 

　　時間緊迫，我只問關鍵：

 

　　「咁你仲愛唔愛老婆？」

 

　　「愛！」

 

　　我馬上聯絡他太太，簡述危機，最後加一句：

 

　　「你老公仲係愛你嘅。」

 

　　事後她憶述「講數」過程；小三氣沖沖地殺上朋友寫字樓，百般挑釁，由揶揄她「年紀大、容顏壞」（其實才四十多歲，而且事業女性，保養得宜）至形容偷情細節，全部針對女人的弱點和老婆的痛點。

 

　　誰料朋友全程微笑，一點都沒受傷，這倒令女子「老鼠拉龜，冇掟埋手」，朋友繼而曉以佛義，表示眾生皆苦，我們女人要做的，不是去爭奪一個男人，而是要脫離貪嗔痴的羅網，尋求在世與出世的解脫，朋友由佛理的三毒到八正道，一一向女子解說，小三不知是悶暈了、還是氣暈了，結果只好氣急敗壞地走了。

 

　　我這朋友平日少說話、多做事，相格也是低調地強韌：

 

一、 面方：有腮骨，但不岩巉。

二、 眼神：有力，但不露。

三、 顴鼻相襯：鼻反映個人的才能；顴反映對外面世界的掌控。顴鼻相襯表示自己的能力能配合客觀條件、駕馭到環境。

 

　　「賽後檢討」時，她理智的驚人說：

 

　　「女人唔係悍勇就得，要用腦，仲要有氣度。其實氣度唔單只係俾人睇嘅，亦係一種召喚同強化自己內在力量嘅方法，就係要適當咁抽離、睇清楚全局，然後以大局而非小我為考慮重點，要漂亮有效咁解決問題，喺人類嘅掌聲中離場，你返屋企吐血冇人知。」

 

　　「咁你有冇吐血？」我問。

 

　　「冇！其實老公之後返唔返嚟，我要唔要佢，當時完全冇諗，我只係集中精神去解決問題，用一個最唔使收拾一地碎片嘅方法化解危機。」

 

　　顴鼻相襯的女子就是有這樣的胸襟、焦點和力量，在關鍵時刻做好一個Trouble Shooter，這種優質「撲火專家」無論在情場或商場，都是贏家。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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