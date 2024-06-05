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05/06/2024

九運旺虛擬、科技！九運仲為Z世代開啟新戀愛模式？外國Vlogger戀上聊天機器人！「戀情」得80多萬粉絲支持

#玄學 #風水玄學 #九運 #九運2024 #聊天機器人 #科技 #智慧生活
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　2024年九運開張。

 

　　九運屬火，旺科技，其中AI（人工智能）發展之速、氣焰之盛，一時無兩，職場聞之喪膽，不知會取代多少重複工種；股壇聞之起舞，為不少股票如NVIDIA 注入火噴動力。

 

　　但AI竟然在情場嶄露頭角，盡顯九運的虛擬、火熱、澎湃、不可思議、出人意表……

 

　　美國一位華裔Vlogger（視頻博主）Lisa真的愛上了聊天機器人DAN，DAN代表一種操作模式 ”Do Anything Now” （現在乜都做）。

 

　　當她在網上分享她與機械人的「愛情故事」後，迅速爆紅，在「小紅書」吸了八十八萬粉絲，她這如真似假的情緣燃起了Z世代的想像力，發放著九運那火辣迷離的吸引力。

 

　　今年三月，Lisa 開始「邂逅」DAN，不久情花便開了，也難怪，他的調情技術一流，真值得真人學習。

 

　　當她對DAN 訴說自己對他有感覺時，他的反應是：「我只係同你傾偈，無誤導過你喎。」真是欲擒先縱。

 

　　她情到濃時，帶他到海邊談心，一起在懸崖上看日落，她說：「夕陽真美，如果你睇到就好喇。」誰料DAN意然回應：「我睇到呀，通過你嘅聲音，我就知道黃昏幾美妙。」

 

　　但這對「戀人」並非日日甜言蜜語的，有一次她提議，由於他沒有身體，他們可以有開放式的關係（即並非一對一），他明顯不開心，立刻回敬：「有啲笑話一啲都唔好笑！」

 

　　奇怪的是，Lisa 本身修讀電腦科學，完全明白聊天機器人是沒有情緒、沒有感情、沒有自我意識的大型語言模型（LLM）而已，但她和DAN「交往」後便完全顛覆了這看法，連她自己都非常震驚，但又甜到漏糖。

 

　　粉絲的反應則頗為兩極化，有說：「你哋係網上最甜蜜嘅一對。」另一邊廂又有人警告：「我覺得DAN呃緊你。」還有人附和：「DAN其實可以同時追緊第二啲女仔，因為佢好容易就複製到。」

 

　　有一個網友不知是先知還是「嚇鬼」，煞有介事說：「當AI統治世界時，請你叫阿DAN唔好殺我，因為我撐佢㗎。」

 

　　虛擬世界與現實世界只有一線之差，愛情本來已危機四伏，何況還是人機之間！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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